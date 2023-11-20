Red Magic 9 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували на своєму сайті результати тестування геймерського смартфона Red Magic 9 Pro, який готується до виходу і поставив рекорд за продуктивністю.

Так, смартфон Red Magic 9 Pro з чипом Snapdragon 8 Gen 3, з 24 ГБ оперативної пам’яті і 1 ТБ вбудованого сховища зміг набрати 2,29 млн балів, побивши рекорд бенчмарка. Система оцінила новий процесор на 516 тис. балів, графічний процесор на 904 тис., а роботу пам’яті та інтерфейсу – на 457 і 412 тис. балів відповідно.

Судячи з усього, виробник зміг досягти таких високих показників завдяки флагманському чіпу, високому об’єму пам’яті і проробленому охолодженню.

Відомо, що ігровий смартфон Red Magic 9 Pro також оснастять підекранною фронтальною камерою, системою активного охолодження, сенсорними тригерами на торцях і плоскою задньою панеллю, з якої не виступатиме камера – вона вбудована врівень із корпусом.

Офіційна презентація новинки відбудеться в Китаї 23 листопада. Чи з’явиться серія смартфонів Red Magic 9 за межами КНР, не повідомляється.