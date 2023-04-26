У наслідок вибуху смартфону Redmi загинула дитина

В Індії восьмирічна дівчинка Адітьяшрі Кумар загинула пізно ввечері під час вибуху смартфона Redmi Note 5 Pro у власному будинку у селі Тірувілвамала на півдні країни. Про це повідомляє Asianet News .

«Судово-медична експертиза показала, що на момент аварії телефон не був на зарядці. Причиною смерті став вибух акумулятора всередині мобільного пристрою через перегрівання», – йдеться у статті.

Батько восьмирічної дівчинки Ашок Кумар розповів, що у момент трагедії разом із донькою будинку перебувала бабуся. За версією фахівців, перегрів відбувся через те, що Redmi Note 5 Pro знаходився усередині ковдри.

Бабуся повідомила поліції, що в момент аварії дитина лежала під ковдрою і грала у смартфон. Відійшовши на кухню, жінка почула вибух і побачила постраждалу внучку на ліжку.

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Уламки телефону, що вибухнув, були зібрані для детального вивчення.