Опубліковано рейтинг країн з найбільш щасливим населенням

Найщасливішою країною у світі визнано Фінляндію. Про це йдеться у Всесвітній доповіді про щастя, яку готує група експертів ООН.

“Фінляндія, як і раніше, посідає перше місце”, – йдеться в документі.

Загалом у рейтингу 143 країни. Після Фінляндії в трійці лідерів розташувалися Данія та Ісландія. До десятки найщасливіших країн увійшли Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія та Австралія.

Україна посіла 105-у сходинку, поступившись Нігерії, Палестині та Камеруну.

США випали з двадцяти найщасливіших країн, опустившись на 23 місце. Сербія піднялася на 74-ту позицію.

Останнє місце в рейтингу щастя ООН посідає Афганістан, поруч із ним – Ліван і Сьєрра-Леоне.

У доповіді зазначено, що її результати ґрунтуються на даних всесвітнього опитування Gallup і проаналізовані провідними світовими вченими в галузі благополуччя.