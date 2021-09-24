Наука

Вчені розповіли, як у літаків виходить літати із заходу на схід незважаючи на обертання Землі

24.09.2021
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Якщо допустити, що офіційна наука має рацію, то Земля обертається навколо своєї осі зі швидкістю близько 1600 км / год. При цьому літаки літають зі швидкістю в середньому 800 км / г. Як же тоді у літаків виходить літати із заходу на схід, тобто у напрямку обертання?


Погодьтеся, що будь-яка розсудлива людина повинна прийти до висновку, що у ортодоксальної науки щось кінці з кінцями не сходяться.

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До даного аргументу дуже часто вдаються, ті, хто підтримує теорію плоскої Землі. З їх точки зору, оскільки Земля рухається швидше літака, то вона повинна летіти з-під нього, в результаті чого літак замість руху вперед, повинен був би відставати від Землі і ніби рухатися назад. Однак, кожен, хто піднімався в небо на власні очі бачив, що нічого подібного не відбувається. На підставі цього плоскоземельники роблять висновок: наша планета насправді не обертається.

Перш ніж приступити до розгрому цієї логіки, слід освіжити в пам’яті перший закон Ньютона:

Тіло залишається в стані спокою або рівномірному і прямолінійному русі, якщо на нього не діють ніякі неврівноважені сили.

Давайте розглянемо наступну ситуацію: літак стоїть на злітній смузі десь на екваторі. Земля під ним обертається зі швидкістю 1600 км / год, але при цьому літак залишається нерухомим щодо поверхні планети, отже, він обертається навколо осі Землі з тією ж швидкістю.

Літак починає розганятися, злітає і рухається на захід, маючи швидкість 800 км / г. Відповідно до першого закону Ньютона, його початкова швидкість в 1600 км / год, яка була у літака ще коли він стояв на Землі, нікуди не зникає і літак просто додасть до неї ще – 800 км / год (тобто втратить 800 км / г).

З точки зору нерухомого спостерігача, що знаходиться в центрі Землі, швидкість літака буде дорівнювати 800 км / г (1600 км / г + (-800) км / г) і спрямована вона буде на схід, а ось поверхня Землі для нього буде рухатися на схід зі швидкістю 1600 км / год.

Якщо ж взяти спостерігача, що знаходиться на поверхні Землі, то він не буде бачити ці 1600 км / год, оскільки він сам разом із Землею рухається з такою швидкістю. Для нього, літак буде рухатися зі швидкістю 800 км / год на захід.

А тепер давайте розглянемо ситуацію, коли літак точно так само злітає, але летить вже на схід зі швидкістю 800 км / год. Перший закон Ньютона все так само продовжує свою роботу і початкова швидкість також нікуди не зникає.

З точки зору нашого нерухомого спостерігача літак буде летіти на схід зі швидкістю 2400 км / год (1600км / г + 800км / г), а ось для спостерігача, що знаходиться на поверхні Землі і обертається разом з нею, швидкість літака становитиме все ті ж 800 км / г тільки в східному напрямку.

В результаті ми можемо зробити висновок: обертання Землі не робить істотного впливу на здатність літака літати в тому чи іншому напрямку, оскільки при зльоті літак не втрачає ту швидкість, з якою обертався, коли стояв на Землі.

Абсолютно аналогічно, якщо людина підстрибне, то приземлиться в ту ж саму точку, земля не полетить з-під нього, поки він буде в повітрі. А значить Ісаак Ньютон був правий формулюючи свій перший закон.

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24.09.2021
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