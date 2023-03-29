Потужна магнітна буря зіпсує останні дні березня: для кого вона стане каторгою

Сильне похолодання та снігопади цього тижня зіпсували настрій багатьом українцям, які вже почали звикати до весняного тепла. Проте у найближчі кілька днів на українців чекає ще одне випробування. У четвер 30 березня почнеться остання в цьому місяці магнітна буря. Вона триватиме до 31 березня, тобто рівно два дні.

Про несприятливе космічне явище, що безпосередньо вплине на мешканців планети Земля, повідомив метеорологічний портал Gismeteo. У прогнозі, складеному експертами популярного ресурсу, зазначено, що коливання магнітного поля Землі будуть найвідчутнішими із 30 до 31 березня. Після цього піку активності стан захисного поля нашої планети поступово стабілізується.

Які симптоми магнітної бурі?

Магнітні бурі часто супроводжуються поганим самопочуттям у метеозалежних людей. Також від неприємних симптомів страждають вагітні, люди похилого віку та ті, у кого діагностовані хронічні захворювання.

У вразливих до магнітних бур людей можуть виникати таки симптоми:

тошнота;

запаморочення;

головний біль;

безсоння;

біль у суглобах;

швидка втомлюваність тощо.

Натомість здорові люди, що не мають підвищеної чутливості до метеорологічних явищ, магнітної бурі можуть навіть не помітити. Хоча, якщо її інтенсивність буде високою, певний дискомфорт відчують навіть такі люди.

Що таке магнітна буря?

Магнітною бурею називають збурення геомагнітного поля Землі. Воно виникає у відповідь на рух потоків заряджених часточок від Сонця до нашої планети.

Заряджені часточки, про які йде мова, це викиди корональної маси внаслідок спалахів на поверхні Сонця. Підхоплені сонячним вітром вони стрімко розлітаються у всіх напрямах, в тому числі й у напрямку Землі.

Проте нашу планету охороняє магнітне поле, призначення якого полягає у захисті всього живого від небезпечних космічних явищ. Заряджені часточки з поверхні Сонця стикаються із цим свого роду щитом. Так і виникає коливання магнітного поля, яке приносить стільки неприємних симптомів людям.