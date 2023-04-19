Американець провів експеримент за 20 тис. дол. щоб довести, що Земля пласка

Декілька років тому Netflix випустив документальний фільм Behind the Curve. У ньому плоскоземельники, люди, які вірять, що земля плоска, пояснювали свої теорії. Документалку можна було сприймати як хорошу комедію, бо альтернативно обдаровані не вчаться на помилках та забувають про досягнення науки. Але нещодавно в США стався ще більш комічний випадок.

Боб Кнодел – один із найвідоміших плоскоземельників, витратив 20 000 доларів на власний експеримент, покликаний спростувати результати загальноприйнятих досліджень. Він купив камеру з далекобійним об’єктивом, зробив отвори у двох дерев’яних парканах, що знаходяться на одній висоті над рівнем моря, і попросив людину на іншому кінці запалити дуже потужний ліхтарик. Якби камера побачила світло крізь отвори суворою горизонталлю, то в його розумінні, Земля була б плоскою.

Звичайно, цей експеримент міг легко «довести» уявну правоту Кнодела. Наша планета настільки велика, що щоб помітити її кривизну, потрібно вимірювати величезні відстані. Саме тому поверхня Землі здається плоскою, поки ми не піднімемося на 10 000 метрів над рівнем моря, або не побачимо «тонучий» на горизонті корабель.

Але на щастя, Боб Кнодел все ж таки вибрав достатню відстань між точками А і Б, щоб його експеримент дав коректний результат. Він направив свою камеру крізь дірки у паркані, попросив колегу запалити ліхтар і камера його не зафіксувала. Тоді чоловік сказав другові: «Підніміть ліхтар вгору»… і з’явилося світло. «Цікаво» — тільки й зміг сказати плоскоземельник із спантеличеним обличчям. Ви можете побачити це на відео:

Найцікавіше у цьому питанні – дізнатися, чи переконав експеримент тих, хто брав участь у ньому. Звичайно ж ні. Плоскоземельники не були готові прийняти реальність, тому почали шукати способи спростувати «проблемний досвід», як вони його назвали. А відео експерименту швидко розлетілося по мережі і стало вірусним.