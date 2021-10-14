Наука

Названо продукт, який необхідно їсти щодня

14.10.2021
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продукти

У США вчені після проведеного дослідження заявили, що привести в норму роботу кишечника, а також поліпшити метаболізм здатне щоденне вживання авокадо.


Для дослідження вчені запросили понад 160 людей, як чоловіків, так і жінок.

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Добровольцям щодня додавали в раціон 140 або 175 г авокадо, в залежності від статі досліджуваних (чоловікам більше).

В результаті стало відомо, що прийом авокадо істотно покращує розвиток кишкових бактерій, що дозволяє відчутно знизити ризик розвитку цілого ряду захворювань, наприклад – запалення кишечника.

Крім цього, в організмі знижується рівень поганого холестерину, метаболізм прискорюється, а це допомагає в боротьбі із зайвою вагою.

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14.10.2021
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