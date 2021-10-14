Названо продукт, який необхідно їсти щодня

У США вчені після проведеного дослідження заявили, що привести в норму роботу кишечника, а також поліпшити метаболізм здатне щоденне вживання авокадо.





Для дослідження вчені запросили понад 160 людей, як чоловіків, так і жінок.

Добровольцям щодня додавали в раціон 140 або 175 г авокадо, в залежності від статі досліджуваних (чоловікам більше).

В результаті стало відомо, що прийом авокадо істотно покращує розвиток кишкових бактерій, що дозволяє відчутно знизити ризик розвитку цілого ряду захворювань, наприклад – запалення кишечника.

Крім цього, в організмі знижується рівень поганого холестерину, метаболізм прискорюється, а це допомагає в боротьбі із зайвою вагою.