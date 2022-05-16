Останнє фото з Марсу розділило мережу на два табори

Американський марсохід Curiosity надіслав на Землю чергову порцію знімків червоної планети. Більшість фотографій — вже звичайний морський пейзаж, але тільки на перший погляд. Найуважніші користувачі Reddit та Twitter виявили на одному зі знімків дещо незвичайне. У об’єктив камери потрапило заглиблення у скелі, дуже схоже на рукотворний дверний отвір.





Curiosity зробив знімок у період 3466 сола (7 травня 2022 року) за допомогою бінокулярної камери Mastcam-Z, з цього моменту пройшло вже достатньо часу, але жодних коментарів щодо загадкового отвору від NASA так і не було. Тому користувачам нічого не залишилося, крім як будувати власні теорії про те, що насправді виявилося на знімку.

За підсумками найпопулярнішими виявилися одразу дві версії. Перша — суто прагматична, швидше за все, на фотографії не рукотворний отвір, а оптична ілюзія, адже освітлення Марса перебуває під незвичним кутом порівняно із земним. Друга — фантастично-конспірологічна і перед нами ніщо інше, як свідчення існування прибульців.

Яка з версій виявиться правдивою, дізнаємось лише після аналізу фотоматеріалу експертами з NASA. А поки що можна помилуватися панорамою марсіанських пейзажів у високій якості і особисто оцінити загадковий отвір у скелі за цим посиланням .