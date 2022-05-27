Гороскоп на 27 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Розташування зодіакальних сузір’їв вказують нам на матеріальні відносини: побутові чи фінансові. Особливу увагу цього дня необхідно звернути на: архіви платежів, деталі комунальних послуг та минулих покупок.





Вам можуть знадобитися навіть повторні банківські виписки.

Подбайте про своє харчування, домашній комфорт, садове або інше підсобне господарство.

Цього дня не варто приймати раптових рішень, пов’язаних із особистими стосунками чи фінансами.

26-27 місячна доба.

Місяць в Овні , потім у Тельці (з 09:22)

Восьмий сонячний день.

Сонце в знаку Близнюки .

Камені дня: лазурит и алмаз.

Кольори дня: рекомендуються соковиті тони, що переходять один до одного.

Їжа: рекомендується різноманітна їжа, добре пробувати нове.

Вдалий день: Стрілець

Сприятливий день: Близнюки

Небезпечний день: Скорпіон

Несприятливий день: Телець

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку