На кого чекають нові завдання, а хто отримає силу: гороскоп на середу, 5 січня

Це середа почнеться з активної 3-ї Місячної доби, яка переросте у складний 4-й Місячний день, який закінчиться після сніданку в четвер… Цей день має символ – “Дерево пізнання Добра і Зла”, і його важко назвати легким і сприятливим. Всім відомо, до чого привела цікавість Єви, коли вона піддалася спокусі спробувати заборонений плід. Цей період буде насичений спокусами, яким необхідно протидіяти. Чим більше бажання, тим вищою буде нагорода, якщо Вам вдасться встояти перед ними.





Гороскоп на 5 січня для Овнів

На початку цього короткого робочого тижня Вам потрібно обрати головну справу, якій необхідно приділити час, і займатися виключно нею. При цьому потрібно врахувати, що інші люди будуть постійно відволікати Вас від основного заняття. Постарайтеся ухилитися від цих провокаційних спроб. Розмови та події цього дня покажуть наскільки гармонійно Ви та Ваші найближчі плани вписуються в навколишню дійсність. Найімовірніше, Вам не дуже сподобається картина побаченого та почутого, але все можна виправити.

Гороскоп на 5 січня для Тельців

У цей особливий день, Ви відчуєте себе одночасно “на коні” та “у своїй тарілці”. Але, жарти убік. У ці святкові дні Вам найкраще зосередиться на своїх інтересах, і “піти собі назустріч”. Це буде для Вас гарним доробком на майбутнє.

Гороскоп на 5 січня для Близнюків

Вам у цей день буде досить легко та спокійно. Якщо Ви маєте можливість продовжувати відпочивати – відпочивайте. Добре в цей день зайнятися самопізнанням або дізнатися про щось нове. Але, приймати нові рішення та робити висновки, поки що не варто.

Гороскоп на 5 січня для Раків

У цей день Ви отримаєте можливість “козирнути” своїми знаннями та вміннями – будьте скромні та самокритичні, знайте міру. Можливо, Ви сильно перебільшуєте свою значущість як експерта в тих питаннях, за які хочете взятися.

Гороскоп на 5 січня для Левів

Вам енергії цього святкового тижня сприятимуть. Ви це відчули ще напередодні, тепер вам потрібно приготуватися до сприятливих подій. Це середа та четвер порадує Вас по-особливому. Дадуть Вам нову їжу для роздумів.

Гороскоп на 5 січня для Дів

У цей день Ви ясно відчуйте, що сила і справді на Вашому боці. Це відчуття Ви можете втримати аж до п’ятниці … Ця непроста Місячна доба, незважаючи ні на що, побалує Вас приємними та заслуженими подарунками та сюрпризами.

Гороскоп на 5 січня для Терезів

Сьогоднішній день відповідає Вашому характеру як жодному іншому, тому Вам обов’язково пощастить. Астрологи радять поділитися своїм гарним настроєм і щасливістю з людьми, які вас оточують. Це Вам повернеться у найближчому майбутньому.

Гороскоп на 5 січня для Скорпіонів

Вам у ці святкові піввихідні дні варто взятися за звичну справу, яку Ви зможете зробити швидко та добре. Огляньтеся навколо і подумайте, що ще в Вашому будинку потребує ремонту. А хто з Ваших близьких потребує уваги та підтримки.

Гороскоп на 5 січня для Стрільців

Цей день здатний подарувати Вам особливу вигоду, яку помітити та витягти з обставин, що склалися, зможете тільки Ви особисто, своїми зусиллями та ексклюзивними знаннями та вміннями. Радуйтеся святам, новим можливостям і “дивіться по бокам”.

Гороскоп на 5 січня для Козерогів

Ця середа – особливий день, і поводитися треба теж по-особливому мудро, врівноважено, спокійно і розважливо. Інформація, яка надходитиме, потребує уваги та переосмислення. Думайте, кому, що й навіщо Ви кажете…

Гороскоп на 5 січня для Водоліїв

Продовжуйте рухатися вперед, але разом з тим аналізуйте, чи не збилися Ви з дороги, чи не помилилися. Вам потрібно підготуватися до того, що Вам належить, перш за все, зіткнутися з самими собою, з такими, якими Ви є насправді “тут і зараз”. Нехай ця зустріч буде приємною.

Гороскоп на 5 січня для Риб

Тривають напружені дні – на Вас чекає ціла “купа” новин і нових завдань, але цього тижня, надто інтенсивно напружувати себе не варто. Намагайтеся насолодитися привілеями святкових днів по максимуму.