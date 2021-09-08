Чого очікувати взимку: українців попередили, що тарифи на опалення можуть зрости на 80%

З початком опалювального сезону тарифи на опалення для українців можуть миттєво зрости на 15-80 процентів. (все залежатиме від міста та постачальника). До прикладу, сім’я з Києва, яка в попередній опалювальний сезон платила за опалення близько 2,4 тисяч гривень, теперішньої зими змушена буде оплачувати вже 3,6 тисячі грн.





Як зазначає GSMinfo, посилаючись на матеріал obozrevatel, наразі Гкал у Києві коштує 1654,4 гривень, проте згідно з новими розцінками, ймовірно подорожчає до 2151-2433 гривень. В Україні середні витрати на опалення 2-кімнатної квартири становлять 1,5 Гкал, за сьогоднішніми цінами це 2,48 тисячі грн, а за новими становитимуть – до 3,64 тисячі грн.

Олег Попенко, глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА зазначає, що у деяких містах зростання може бути в кілька разів більшим.

Найбільше здорожчання може відбутися у невеликих містах. Діло у тому, що чим менше клієнтів користується та чим менше тепла споживається, тим тариф може бути більшим, і навпаки. В невеликих містах вартості можуть піднятися і до 80%.



Довідатися, який тариф встановлять для вашого міста, можна безпосередньо на інформаційному сайті свого постачальника гарячої води та тепла. Згідно з законом, постачальник повинен заздалегідь повідомити про намір переглянути вартості, публікувати інформацію про розрахунки та планові тарифи.

Зростання вартості на опалення напряму пов’язане з здорожчанням газу на світових ринках. Проте кожен українець має можливість оформити річний тариф на газ. Завдяки цьому тарифу вартість кубометра буде сталою.

Нагадаємо, Кабмін зробив свої припущення, щодо зростання тарифів на опалення на наступні роки, про це йдеться в розрахунках КМ соціально-економічному розвитку України.

Здорожчання виглядатиме так:



– на 33 проценти у 2021 році.

– на 6 процентів у 2022 році.

– на 5 процентів у 2023 році.

– на 5 процентів у 2024 році.