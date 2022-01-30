Шеф “Пекельної кухні” розкрив секрет правильного приготування гречаної каші

Гречка – найпопулярніша крупа серед українців, тому що швидше за неї не вариться жодна інша каша. Тільки 10 хвилин – і гарнір до риби або м’яса готовий. У гречки багато вітамінів групи В, мінералів (фосфор, залізо, цинк і кальцій), тому її рекомендують споживати всі дієтологи і нутриціологи. Але через неправильний спосіб приготування всі корисні властивості втрачаються.





Якутов Алекс – шеф “Пекельної кухні”, розкрив секрет приготування гречаної каші, яка принесе користь вашому здоров’ю.

Чи варто варити гречану кашу?

Алекс підтверджує, що українці часто варять гречку, але це неправильно. “Якщо детально вивчити інформацію на етикетці, то можна побачити, що гречка обсмажена і готова до вживання. Після обсмажування вона висушується, тому все, що залишається людині – просто залити її чистою водою і почекати. При обсмажуванні зберігаються всі необхідні вітаміни і мікроелементи, проте процес варіння їх знищує”.

Як правильно приготувати гречку?

Потрібно на ніч залити “сиру” гречку чистою водою (1:2) і накрити кришкою. На сніданок у вас буде готова до вживання гречана каша.

“Дієтологи кажуть, що більш корисна – зелена гречка, але якщо говорити про професійну кухню, то ми використовуємо просту коричневу. У процесі приготування зеленої гречки утворюється слиз, а це зовсім не красиво. З нею досить складно працювати. Думаю, в домашніх умовах теж”, – поділився Алекс.

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