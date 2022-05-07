Не тільки Польща: українським біженцям дають зарплату у 70 тисяч в близькій європейській країні

Українці, які тікаючи від війни тимчасово перебралися до Литви, не прогадали з вибором країни. Литовці готові наймати працездатних біженців та платять їм навіть по 2 тис. євро в місяць (майже 70 тис. грн). Причому беруть на роботу українців цілком офіційно, тож вони, як і місцеві громадяни, платять податки та мають право на деякі соціальні привілеї.





Знайшли роботу у Литві наразі 7,6 тис. осіб, тобто близько 30% від загальної кількості працездатних українських біженців. Їхня заробітна плата стартує від 900 до 2 тисяч євро на місяць. При цьому частина наших співвітчизників оформлені на литовську мінімалку (це ті самі 900 євро) і платять з неї податки, а насправді отримують значно більшу суму.

Як зазначила нещодавно у своєму офіційному зверненні міністр праці Литви Моніка Навіцкене, українці за останні два місяці вже заплатили більш ніж 3 мільйона євро податків до бюджету країни. Чиновниця подякувала литовським підприємцям, що наймають на роботу біженців з України. При нагоді Навіцкене також попрохала роботодавців й надалі реєструвати вільні робочі місця на своїх підприємствах у державній Службі зайнятості.

Нагадаємо, що загальна кількість українців, які переїхали до Литви із початку війни, наразі складає близько 50 тисяч осіб. Та з них лише 28 тисяч є працездатними. Решта – люди похилого віку, діти й інваліди.

Та навіть із числа працездатних переселенців роботу в Литві шукають далеко не всі. Частина українців живе на власні заощадження, сподіваючись найближчим часом повернутися на батьківщину. Інші працюють віддалено та не потребують додаткового джерелі доходу. В той самий час майже всі зацікавлені в роботі громадяни Україні без проблем знаходять собі вакансії у Литві, та ще й можуть заробити тут непогані гроші.