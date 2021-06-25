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Доплата та збільшення «мінімалки»: стало відомо про збільшення пенсії в Україні
Липнева підвишка буде не останньою для пенсіонерів у 2021 році.
Днями стало відомо, що підвищення пенсій, заплановане на початок липня, точно буде не останнім у поточному році. Прес-служба Пенсійного фонду України на своїй офіційній facebook-сторінці розмістила інформацію про заплановані на вересень, жовтень та грудень чергові перерахунки виплат.
Загалом цьогоріч підвищення пенсій охопить майже 10 млн осіб похилого віку. Кого ж торкнуться довгоочікувані зміни та скільки тепер отримуватимуть щомісяця українські пенсіонери?
Отож на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики України планує наступні зміні у стосунку до пенсійних виплат громадянам:
- З 1 липня близько 1 млн пенсіонерів торкнеться 11% індексація виплат. До цієї категорії потраплять громадяни, яким виплати було нараховано у 2018-19 роках, а також пенсіонери із мінімальною пенсією, яким вже минуло 65 років. Пенсіонери із трудовим стажем 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок), старші за 65 років, отримуватимуть тепер 2600 грн замість 2400 грн.
- Із 1 вересня буде перераховано суми пенсійних виплат для осіб, що були травмовані у процесі трудової діяльності на виробництві. До цієї категорії потрапить близько 200 тис. пенсіонерів. Вони отримають доплату в середньому 430 грн.
- Починаючи з 1 жовтня пенсіонерам вікової групи 75-80 років додадуть до щомісячних виплат ще 400 грн. А для осіб із мінімальним стажем – 20 років (жінки) та 25 років (чоловіки) – мінімальну пенсію встановлять на рівні 2500 грн.
- З 1 грудня мінімальна пенсійна ставка знову зміниться. Цього разу вона досягне суми у 2600 грн.
- А вже із 1 січня 2022 року отримають довгоочікуване підвищення пенсії особи, що постраждали в результаті аварії на ЧАЕС. Та це станеться лише якщо парламентарі все ж приймуть відповідний законопроект. На даний момент він саме очікує затвердження у другому читанні. В разі успіху майже 30 тис. «чорнобильців» отримають підвищення у розмірі 40% від нинішньої ставки.
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