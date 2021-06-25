Доплата та збільшення «мінімалки»: стало відомо про збільшення пенсії в Україні

Днями стало відомо, що підвищення пенсій, заплановане на початок липня, точно буде не останнім у поточному році. Прес-служба Пенсійного фонду України на своїй офіційній facebook-сторінці розмістила інформацію про заплановані на вересень, жовтень та грудень чергові перерахунки виплат.





Загалом цьогоріч підвищення пенсій охопить майже 10 млн осіб похилого віку. Кого ж торкнуться довгоочікувані зміни та скільки тепер отримуватимуть щомісяця українські пенсіонери?

Отож на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики України планує наступні зміні у стосунку до пенсійних виплат громадянам: