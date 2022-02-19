До 750 гривен в месяц: клиентам monobank изменили цену за обслуживание

Клиентам популярного банка без отделений monobank со следующего месяца поднимут плату за обслуживание карт. В частности, изменения коснутся карт Iron и Platinum. Для их владельцев месячная оплата за «содержание» карты увеличится на 250 и 50 грн соответственно. Причина удорожания – изменения в правилах некоторых платежных систем.





Информация о пересмотре необанком своих расценок появилась в профильном Facebook-сообществе. Клиенты банка опубликовали информацию, полученную от службы поддержки и из уведомлений в приложении monobank. Между тем на сайте финучреждения или в любых других официальных источниках новость об изменении тарифов пока не была обнародована.

Согласно данным, предоставленным самими клиентами, с 1 марта текущего года за обслуживание карты Iron пользователям придется платить аж 750 грн. Для сравнения, раньше такая карта обходилась владельцу в 500 грн в месяц.

Что касается карты Platinum, то ее «содержание» обойдется в 300 грн, вместо 250 грн. Если клиент monobank владеет двумя Platinum-картами – Visa Infinite и Mastercard World Elite – цена за пользование ими вырастет на 100 грн. То есть придется платить уже не 300 гривен, а все 400 гривен в месяц.

В уведомлениях своего приложения monobank обосновывает повышение отказом платежной системы Mastercard платить за сервисы, которыми держатели карт уровня World Elite пользуются в аэропортах. Такие расходы Mastercard переводит на финучреждения, выпускающие эти карты. Поэтому monobank вынуждены поднять плату за обслуживание некоторых карт, чтобы дополнительные услуги аэропортов оставались для клиентов доступными и бесплатными.

Также monobank с 1 марта прекратит бесплатное обслуживание карт Iron для клиентов, имеющих в банке депозиты. Причина лишения владельцев долгосрочных вкладов такой привилегии кроется в изъятии депозитов из перечня продуктов Iron Bank. Для таких клиентов Iron-карта с 1 марта также будет стоить 750 грн.

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