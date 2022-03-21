В Украине заработали строгие ограничения для водителей

Отечественным водителям рассказали о новом суровом запрете. Теперь им не разрешается пользоваться видеорегистраторами. Правило касается жителей всех областей Украины и является обязательным к исполнению.





Цель нового ограничения – не допустить утечки данных о размещении и передвижении украинских вооруженных сил. Видеорегистраторы могут стать источником информации, которой враг воспользуется против украинских военных. Поэтому во властных кругах решили, что лучшим выходом будет запретить украинцам съемку на дороге.

Как отметил глава Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник, такой шаг был необходим для повышения безопасности наших защитников. Нам во что бы то ни стало нужно избежать попадания к врагу информации о действиях подразделений ВСУ и сил территориальной обороны.

Следует отметить, что запрет на видео и фотосъемку касается не только автомобилей, но и мотоциклов, мопедов и других видов мототранспорта. Также не разрешается фиксировать на камеру или телефон следующие объекты:

автодороги общего пользования;

объекты общего назначения;

инфраструктурные объекты;

блокпосты и укрепления;

расположение и перемещение подразделений вооруженных сил.

В Украине упали цены на горючее

На днях на отечественных АЗС существенно снизилась стоимость бензина и дизеля. Так, по состоянию на 19 марта на заправках ОККО и WOG цены на топливо были такими:

бензин А-95 – 33,32 грн за литр (-9,68 грн);

бензин А-92 – 33,42 грн за литр (-10,10 грн);

дизтопливо – 37,05 грн за литр (-7,85 грн).

Достигнуть нормализации цены топлива в Украине удалось благодаря уменьшению ставки налога на добавленную стоимость до 7%. Раньше НДС на бензин и дизель составлял 20%. Также правительство разрешило отечественным АЗС продавать топливо стандарта Евро 3 и Евро 4, которые отличаются более низким кчеством, и соответственно меньшей ценой.

Напомним, что с началом войны стоимость горючего в Украине выросла чуть ли не на 30%, что сразу же повлияло на стоимость перевозок и цены некоторых других потребительских товаров.

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