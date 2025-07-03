Nintendo Switch 2 перегрівається, а деякі ігри вилітають

Nintendo не надала консоль Switch 2 журналістам до її виходу, тому покупці стикаються з несподіванками: екран повільний, батарея ледь тримає ігри пару годин. Тепер до цього додався ще й перегрів.

У мережі з’являються численні скарги японських користувачів на те, що Switch 2 під час гри стає занадто гарячою — іноді пристрій просто важко тримати в руках. До того ж при високих температурах з’являються збої і зависання. Проблема спостерігається не тільки в вимогливих і прожорливих іграх на кшталт Cyberpunk 2077, але і в відносно простих — наприклад, Pokemon.

Перші подібні повідомлення з’явилися в мережі ще на запуску консолі: на Reddit гравець поскаржився, що його приставка перегрівається в режимі док-станції:

На моїй Switch 2 вже двічі з’являлося повідомлення про те, що система перегрівається і переходить в сплячий режим, обидва рази під час гри в Tears of the Kingdom Switch 2 Edition. Я грав з роздільною здатністю 2K, що, ймовірно, і стало причиною, але все одно це напружує. Хто-небудь ще стикався з цим?

Багато користувачів у коментарях тоді підтвердили слова автора треда. Консоль не тільки нагрівається, але і розкручує вентилятори на межі можливостей, що викликає зайвий шум. У Nintendo на цей випадок є лише проста рекомендація: відключити док-станцію, дати пристрою охолонути, перемістити його в більш провітрюване місце.

До слова, під час тестування пристрою порталом Tom’s Hardware в режимі док-станції Switch 2 нагрівалася максимум до 47 градусів за Цельсієм — це цілком прийнятний показник. Судячи з усього, проблема поширена не надто широко і стосується лише деяких «невезучих» пристроїв. Також варто враховувати, що липнева спека вносить свої корективи в температурні норми.