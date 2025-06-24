vivo T4 Lite: великий акумулятора та міцний корпус

Компанія vivo представила недорогий смартфон vivo T4 Lite. За ціною трохи більше $110 він може похвалитися камерою з пристойною роздільною здатністю, ємним акумулятором, а також непоганим за мірками «бюджетників» класом захисту від пилу, води та інших несприятливих впливів.

Обличчям смартфона стала IPS-панель діагоналлю 6,47 дюйма з роздільною здатністю 1600×720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю до 1000 ніт. Екран відзначений сертифікатом TÜV Rheinland, що підтверджує відповідність вимогам до захисту зору від шкідливого синього світла. Корпус сертифікований за стандартами IP64 і MIL-STD-810H.

За продуктивність vivo T4 Lite відповідає процесор MediaTek Dimensity 6300, доповнений, в залежності від конфігурації, 4/6/8 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 128 або 256 ГБ з можливістю розширення до 2 ТБ за допомогою карти microSD. Акумулятор ємністю 6000 мАг заряджається від 15-ватного блоку живлення.

До складу подвійної тильної камери смартфона входять основний 50-мегапіксельний модуль і допоміжний на 2 Мп, а для селфі та відеодзвінків використовується фронтальна камера на 5 Мп. Заявлена підтримка ШІ-функцій AI Photo Enhance і AI Erase для редагування фотографій. Список характеристик доповнюють бічний сканер відбитків пальців і прошивка FuntouchOS 15 на базі Android 15.

Vivo T4 Lite в синьому і золотистому кольорах корпусу надійшов у продаж в Індії за такими цінами: