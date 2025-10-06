Новий iPhone 17 програв дворічному iPhone 15 у тесті камер

У новому iPhone 17 покращили фронтальну та ультраширококутну камери, а ось основний модуль залишився без змін. Автор YouTube-каналу Dale Lotherington Photography вирішив перевірити, чи став базовий iPhone знімати краще в найскладніших умовах.

Відразу після виходу нових смартфонів Apple блогер записав відео з порівнянням знімків нічного неба, зроблених на iPhone 17 і iPhone 15. На папері у них ідентичні характеристики основної камери (сенсор 1/1,56 дюйма і діафрагма f/1.6). Однак виявилося, що iPhone 15 робить більш якісні знімки: Чумацький Шлях на них більш деталізований, зірки — чіткіші, а ще їх більше, ніж на iPhone 17.

З тих пір Apple випустила оновлення iOS 26.0.1, в описі якого йшлося про поліпшення роботи камер в нових iPhone 17-ї серії. Тому блогер вирішив повторити свій експеримент.

За словами ентузіаста, Apple дійсно трохи поліпшила якість зйомки на новому iPhone 17 в порівнянні з тим, що було на старті. Однак iPhone 15 як і раніше виграє в зйомці нічного неба на основну камеру.