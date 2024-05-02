Відеокарта NVIDIA RTX 4090 розплавила не тільки свій PCI-роз’єм, а й роз’єм на блоці живлення

Черговий інцидент із відеокартою GeForce RTX 4090 стався, коли один із користувачів форуму Quasar Zone повідомив про розплавлення не тільки роз’єму живлення на самій відеокарті, а й на блоці живлення.

Користувач уточнив, що відеокарту було вироблено компанією MSI, а блок живлення – компанією FSP, хоча марка обладнання, за його словами, не мала значення в цій ситуації.

Цікаво, що, незважаючи на обмеження ліміту потужності відеокарти до 75%, це не допомогло уникнути поломки.

Це підкреслює, що проблема з оплавленням роз’ємів може бути більш серйозною і системною, ніж передбачалося спочатку. Сервісні центри повідомляють, що подібні проблеми трапляються досить часто, особливо серед адаптерів першої хвилі випуску.

NVIDIA реагувала на подібне, замінюючи 12-контактний порт 12VHPWR на новішу і безпечнішу версію, проте повідомлення про нові випадки продовжують надходити.

Усе це викликає серйозні побоювання серед користувачів і ставить під питання безпеку використання потужних відеокарт у побутових умовах.