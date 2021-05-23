Смартфони Xiaomi страждають через оновлення до Android 12

Зовсім нещодавно компанія Google провела особистий щорічний захід Google I/O, і сталося це декілька днів тому. Саме під час цього заходу і було представлено нову версію операційної системи Android. І через цей ажіотаж лідери ринку почали вести боротьбу між собою та випускати телефони вже на базі тестової збірки 12 версії Android.





І саме представник з Китаю, компанія Xiaomi, стала одними з перших, хто випустив у продаж телефон на оновленій збірці. На даний момент відомо лише те, що наступні пристрої будуть мати Android 12 beta: Xiaomi Mi 11 і Xiaomi Mi 11 Ultra, окрім цих пристроїв також тестову версію отримали і Xiaomi Mi 11X, і Xiaomi Mi 11X.

На даний момент вже з’явилося безліч відгуків від користувачів даних моделей. Ситуація здається чудовою, але є одне але. Користувачі скаржаться, що тестова версія операційної системи Android 12 – це повний провал. Саме зараз користувачам здається, що є маса недоліків, які треба обов’язково видалити, і лише потім можна випускати пристрій на цій ОС. Також відгуки були і позитиві, проте цей момент не перекриває невдоволеності людей, які віддали за пристрої немаленькі гроші. Але може на те вона і зветься тестовою версією, чи не так?

Головні проблеми

В першу чергу розпочалися скарги на те, що робота пристроїв зовсім нестабільна, адже дуже часто відбувається некоректне відображення іконок на панелі стану пристрою, а окрім цього ще й відбуваються зависання і навіть перезапуск телефону, хоча користувач не планував цього виконувати. Деякі пристрої стали взагалі непридатними для користування через величезні затримання в роботі.

В результаті все зійшлося до того, що розробник був змушений видаляти посилання на завантаження прошивки зі свого сайту, аби незадоволених користувачів не стало ще більше.