MIUI 13 перенесли: що нового і коли вийде?

Новин про майбутню MIUI 13 стає все більше з кожним днем. Крім чуток, в новинах часто фігурують і висловлювання наближених до компанії людей, і в них є безліч цікавих деталей.





Так, зовсім недавно багато користувачів і інсайдери припускали, що 13-а версія оболонки побачить світ вже на найближчій презентації Xiaomi , але збутися цьому не судилося: оновлення буде виведено в маси тільки до кінця року , про що нам повідомив сам Лей Цзюнь в зверненні, яке він розмістив в соцмережі Weibo .

За його словами, MIUI 13 варто чекати тільки до кінця року, тому що до випуску оновлення потрібно провести його тестування, оптимізацію і згладити всі краї . Звучить цілком логічно – сирий продукт не потрібен нікому.

Про глобальну зміну зовнішнього вигляду думати не доводиться. MIUI 12.5 для Xiaomi вже стала серйозною переробкою в плані дизайну – оболонка отримала більш обтічні іконки і зручний інтерфейс .

У систему планується додати нові функції Gesture Turbo 2.0 і Natural Touch 2.0 . Перша буде допомагати системі працювати плавніше, чітко малювати інтерфейс і анімації , а друга призначена для поліпшення роботи жестів.

Технологія розширення оперативної пам’яті , про яку ми писали раніше, так само буде доступна в новій версії оболонки. Вона вже встигла обзавестися назвою Memory Fusion . Можливо, що це допоможе Xiaomi впоратися з періодичними гальмами системи на відверто слабких пристроях .

Ще одним нововведенням стане зміна центру управління : в ньому з’явиться можливість відображення більшої кількості інформації , а також можна буде отримати швидкий доступ до багатьох налаштувань.

Решта оновлень не такі масштабні, але корисні: в системі з’являться нові шрифти , режим “плаваючого вікна” для ігор , а також нові звуки .

Само по собі оновлення не стане великим – про це активно говорять на різних порталах. Концепція оболонки, яка була задана MIUI 12.5 , буде основною для майбутнього оновлення.