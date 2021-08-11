Забруднення дуже сильне: у Чорному морі розлилася нафта

У Чорному морі розлилася нафта в районі Південна Озереївка поблизу Новоросійська. Власники терміналу назвали площею розливу 200 м. Кв. Але екологи заявили, що забруднення в 400 тисяч разів масштабніше, ніж говорила компанія.





9 серпня Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) заявив про “залповий викид нафти” 7 серпня при закачуванні її на грецький танкер “Мінерва Симфоні”. Це сталося в шести кілометрах від берега.

Причиною інциденту назвали руйнування внутрішньої порожнини гідрокомпенсатора. КТК заявив, що витік нафти локалізували в день розливу, а до ранку 8 серпня ситуація була нормалізована.

Екологи оцінили масштаби катастрофи по знімках, зроблених з супутника. За їх словами, площа нафтової плями майже в 80 км. кв. – за їхніми словами, КТК занизив дані в 400 тисяч разів.

Збиток від розливу нафти поки не оцінили.