Складено ТОП-10 кращих ноутбуків для роботи з графічними програмами в 2021 році

Багато користувачів використовують ноутбуки для роботи з графікою. Такі моделі повинні володіти потужним залізом, здатним забезпечити плавну роботу відповідних програм, достатньою кількістю портів, щоб можна було підключити графічний планшет ну і, врешті, адекватним екраном.





Знайти пристрій, в якому поєднувалося б все і одразу важко, але нам це вдалося. Пропонуємо поглянути на рейтинг, прочитавши який, ви знайдете кращий ноутбук для роботи з графічними програмами 2021 року.

№10 – Prestigio SmartBook 141 C5

Бюджетна модель добре підійде на перший час, коли немає можливості купити більш дорогий пристрій. У неї компактні розміри і вага всього 1.3 кг, тому ноутбук легко брати з собою на роботу або навчання. Також варто відзначити досить великий для такої вартості 14.1-дюймовий екран, на якому зручно працювати в графічних програмах. За продуктивність відповідає процесор Intel Celeron N3350, що доповнює 4 ГБ оперативної пам’яті. Для базових завдань його цілком вистачає.

Для підключення до інтернету у недорогої моделі є дводіапазонний Wi-Fi, що рідко зустрічається в цьому сегменті. Також є Bluetooth і два порти USB для підключення мишки, телефону або графічного планшета. Своєї пам’яті у найдешевшого ноутбука добірки всього 64 ГБ, але це легко компенсувати за допомогою флешки microSD, для якої тут передбачений окремий слот. Основним мінусом є галаслива клавіатура, однак, на це легко закрити очі. Коротше кажучи, якщо ви не знаєте, який недорогий але хороший ноутбук купити в 2021 році, зверніть увагу на цю модель.



№9 – Lenovo IdeaPad 3 15IGL05

Додавши трохи, можна купити Lenovo IdeaPad 3 15IGL05. Це вже більш солідний варіант з сегмента до 16 000 гривень. У нього 8 ГБ оперативної пам’яті, і процесор Intel Celeron N4020, а тому Photoshop та інші програми працюють плавніше, та й браузер з музикою на фоні можна залишити. Тому якщо ви не знаєте, який ноутбук найкращий в цьому ціновому сегменті, зверніть увагу на апарат фірми Lenovo. Судячи з відгуків покупців, з екраном справи теж йдуть відмінно. Мало того, що він більше розміром – 15.6 дюймів, так і кольори на ньому виглядають більш насиченими.

До того ж, власники хвалять клавіатуру, з якої зручно набирати текст і функціональний тачпад. Тому, в наш топ ноутбуків за співвідношенням ціна-якість 2021 модель потрапила заслужено. Повний порядок тут і з інтерфейсами – три USB, один HDMI. Все це доповнюється тихою роботою системи охолодження. Працювати можна навіть лежачи в ліжку поряд з коханою людиною, яка спить. Основним недоліком пристрою є хисткий корпус. Через це ноутбук краще підійде для домашнього користування.



№8 – ASUS VivoBook 15 X512JA-BQ1021

Рейтинг ноутбуків 2021 продовжує апарат фірми ASUS. З урахуванням того, скільки модель коштує, у неї привабливий мінімалістичний дизайн з тонкими рамками навколо 15.6-дюймового екрану. У останнього хороші кути огляду і гідне калібрування, що рідкість для моделі ціною до 19 000 гривень. Що стосується заліза, на борту VivoBook 15 знаходяться процесор Intel Core i3 1005G1 і 4 ГБ оперативної пам’яті. Також є SSD накопичувач ємністю 256 ГБ, що забезпечує швидке завантаження операційної системи з холодного старту. Windows 10 запускається за 12 секунд.

Відсутність проблем з інтернетом забезпечує дводіапазонний Wi-Fi, а для підключення аксесуарів і периферії є три порти USB і один Type-C. Все це доповнюється надійним корпусом. В наш топ 10 кращих ноутбуків 2021 року за співвідношенням ціни і якості модель потрапила цілком заслужено.



№7 – Acer Aspire 5 A515-55

Acer Aspire 5 A515-55 комплектується таким самим процесором, як ноутбук марки АСУС. Кількість оперативної пам’яті складає 4 ГБ, але при бажанні можна проапгрейдити до 20 ГБ. Під капотом ноутбука знаходиться SSD на 512 ГБ, а для інтернету є Wi-Fi 6 модуль і роз’єм для підключення інтернету безпосередньо з мережевою картою 1000 Мбіт / с. Корпус виконаний з якісних матеріалів, тому спокійно переносить подорожі в рюкзаку. Саме тому у відповідь на питання, який виробник ноутбуків краще і надійніше, багато хто називає Acer.

15.6-дюймовий екран виконаний за технологією IPS, а тому видає соковиті та контрастні кольори, максимально наближені до реальності. Для тих, хто працює з графікою, це особливо важливо. До того ж у нього матове покриття, тому дисплей залишається читаним навіть при прямому попаданні сонячних променів.

Основним мінусом є не надто ефективна робота системи охолодження. Краще купити спеціальну підставку. Проте це найкращий недорогий ноутбук на сьогоднішній день в модельному ряді бренду.



№6 – Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 “

Популярна в Україні модель від відомого виробника. До її переваг відносять мініатюрні розміри і легку вагу – всього 1.07 кг незважаючи на те, що корпус виконаний з металу. Виглядає ноутбук стильно і мінімалістично, тому сподобається тим, кому важливий зовнішній вигляд пристрою.

12.5-дюймовий екран виконаний за технологією IPS і видає живу картинку, відображаючи безліч відтінків. Користуватися ноутбуком можна навіть в повній темряві, оскільки у клавіатури є підсвічування.

По частині продуктивності все непогано: Intel Core m3 8100Y в парі з 4 ГБ оперативної пам’яті вистачає для запуску Photoshop і подібних графічних програм. Ще один козир шостого рядка топу кращих ноутбуків 2021 року за співвідношенням ціни і якості для роботи – 10 годин автономної роботи. Вистачить на цілий день.



№5 – HONOR MagicBook 15

Всім, хто шукає найкращий ноутбук для роботи і вдома, рекомендуємо звернути увагу на HONOR MagicBook 15. З урахуванням того, скільки модель коштує, у неї шикарні характеристики. Під капотом гаджета знаходиться Ryzen 7 3700U – це потужний процесор, який здатний забезпечити стабільну роботу будь-якій програмі. Доповнюється він 16 ГБ оперативної пам’яті і SSD накопичувачем ємністю 512 ГБ. Є навіть відеокарта AMD Radeon RX Vega 10, тому ввечері після роботи можна поганяти в CS: GO або Dota 2.

Головна ж фішка пристрою – 15.6-дюймовий IPS дисплей, що видає живу картинку. Працювати на такому екрані в графічних додатках – суцільне задоволення. Корпус виконаний з якісного металу і пластика, є три порти USB. Серйозних мінусів немає – по співвідношенню ціни і якості модель виглядає переконливо.

№4 – ASUS Zenbook 13 UX325EA-AH029T

Стаття, в якій ми розповідаємо про те, які ноутбуки краще купувати за характеристиками, поступово добігає кінця. ASUS Zenbook 13 – крута модель, оснащена роз’ємом Thunderbolt, завдяки якому до неї можна підключити дискретну відеокарту. Іншою фішкою ноутбука є мініатюрні розміри. Наприклад, товщина корпусу складає всього 14 мм.

13.3-дюймовий екран виконаний за технологією IPS, тому видає соковиті та контрастні кольори. У дисплея матове покриття, тому навіть при попаданні сонячних променів зображення не спотворюється. Також ноутбук може похвалитися 10 годинами автономної роботи, зручною клавіатурою і чутливим тачпадом, що адекватно реагує на команди користувача. Власники скаржаться тільки на те, що у моделі всього один порт USB. Тим не менш, ми все одно рекомендуємо модель всім, хто не знає, який ноутбук краще купити для домашнього користування.

№3 – MSI GF65 Thin 9SEXR-1225XRU

Бронзовий призер топу відмінно підійде для роботи в графічних редакторах. Він комплектується процесором Intel Core i5 9300H і 8 ГБ оперативної пам’яті з можливістю розширення до 64 ГБ. Такий потужний дует дозволяє виконувати на ноутбуці будь-які завдання. Навіть рендер відео з роздільною здатністю 4К. В арсеналі моделі є відносно нова відеокарта GeForce RTX 2060 – з її допомогою ви зможете грати в сучасні ігри на найвищих графічних налаштуваннях.

Порівняння з попереднім конкурсантом ноутбук виграє завдяки більшій кількості USB портів. Тут є два звичайних USB і пара Type-C роз’ємів. Час автономної роботи моделі складає 7 годин. Не рекордний, але прийнятний результат. 15.6-дюймовий дисплей приємний у повсякденній експлуатації, а система охолодження працює ефективно. Як підсумок – навіть під час тривалого інтенсивного навантаженні ноутбук не перегрівається. До того ж, ноутбук виглядає дуже круто. Причому наживо куди ефектніше, ніж на фото.

Подивившись відгуки, ми побачили, що власники найчастіше скаржаться на мазкий корпус, а також посередній для такої вартості звук. Якщо захочете послухати музику – краще підключати навушники.

№2 – HP PAVILION 15-dk1064ur

У відповідь на питання, яка марка ноутбука найкраща і найбільш надійна, багато хто назве фірму HP. Дивлячись на HP PAVILION 15, розумієш, що це не просто так. Модель комплектується просунутою IPS матрицею діагоналлю 15.6 дюймів з частотою оновлення 144 Гц. Картинка на ній за якістю порівняна з повноцінними моніторами – кольори виглядають соковито і насичено, а висока плавність дарує зовсім інший користувальницький досвід від роботи. Насолодитися частотою розгортки можна і в іграх, благо потужна начинка дозволяє: 16 ГБ оперативної пам’яті, відеокарта GeForce RTX 2060 Max-Q і чіпсет Intel Core i5 10300H.

Срібний призер топу підтримує дводіапазонний Wi-Fi і оснащується трьома портами USB, а також одним Type-C. Є роз’єм для прямого підключення інтернету і просунута система охолодження. Зі своїм завданням вона справляється на п’ять з плюсом, продукуючи при цьому мінімум шуму. Судячи з відгуків, ноутбук виконаний на совість – у нього немає люфту, скрипу та інших індикаторів посередньої якості збірки. Так що, для всіх, хто не знає, який найнадійніший і довговічний ноутбук купити, це непоганий варіант.



№1 – Lenovo Legion 5

На думку деяких експертів новинка марки Леново є найкращим апаратом для роботи в графічних редакторах. Виробник вичавив з 15.6-дюймової IPS матриці повний максимум, тому відгуки повні хвалебних коментарів від дизайнерів, діджитал художників та інших людей, які працюють з графікою.

По частині продуктивності до флагманського пристрою теж не причепитися – Intel Core i7 10750H і 8 ГБ оперативної пам’яті з можливістю апгрейду до 16 ГБ роблять свою справу на п’ять з плюсом. Для коректної роботи інтернету є мережева карта 1000 Мбіт / с, а також Wi-Fi 6. Любителі підключити мишку або графічний планшет до ноутбука теж залишаться задоволеними. В арсеналі Lenovo Legion 5 чотири порти USB і один Type-C роз’єм.

Все це доповнюється стильним і акуратним класичним дизайном, зручною клавіатурою з підсвічуванням, а також адекватними колонками.

У статті ми розповіли про те, які найбільш надійні, довговічні та недорогі ноутбуки краще вибирати для навчання і роботи в графічних редакторах. Знайшли серед них підходящий варіант? Пишіть його в коментарі.

