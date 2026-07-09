Nubia готує перший у світі смартфон, де ШІ стане головною функцією

Китайська Nubia готується представити смартфон, який компанія називає першим у світі пристроєм, “живленим штучним інтелектом”. Прем’єра має відбутися вже у липні під час World Artificial Intelligence Conference 2026 у Шанхаї.

Йдеться не просто про черговий смартфон із кількома AI-функціями для обробки фото чи генерації тексту. За задумом виробника, штучний інтелект має стати основою роботи пристрою. Смартфон зможе розуміти складні голосові команди природною мовою та виконувати завдання одразу в кількох застосунках.

Що відомо про новинку

Nubia поки не розкриває повні характеристики майбутнього смартфона. Водночас інсайдери припускають, що мова може йти про наступника моделі Nubia M153, яку компанія показувала ще у березні на виставці MWC 2026 у Барселоні.

Попередня версія отримала процесор Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища. Таке “залізо” цілком підходить для активної роботи з AI-моделями та складними задачами.

Nubia M153

Головна відмінність нового пристрою має бути не в кількості пам’яті чи потужності процесора, а в глибокій інтеграції штучного інтелекту в систему. Повідомляється, що смартфон може отримати AI-асистента Doubao від ByteDance — компанії, якій також належить TikTok.

Смартфон сам виконуватиме задачі

Ідея такого пристрою полягає в тому, що користувачеві не доведеться вручну переходити між десятками застосунків. Достатньо буде дати команду звичайною мовою, а смартфон сам зрозуміє, які програми потрібно використати для її виконання.

Наприклад, у теорії такий апарат зможе знайти інформацію, порівняти варіанти, заповнити форму, забронювати послугу або виконати іншу багатокрокову дію. Саме тому Nubia називає новинку не просто смартфоном з AI, а пристроєм, де штучний інтелект є центральною частиною всієї системи.

Поки що невідомо, чи з’явиться такий смартфон за межами Китаю. Водночас повідомляється, що схожий пристрій може готувати й Xiaomi. Якщо такі моделі справді вийдуть на ринок, смартфони з AI-агентами можуть стати новим напрямком розвитку мобільної індустрії.