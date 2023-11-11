Ампутації та переломи: співробітники SpaceX жаліються на маска через умови праці

За дев’ять років співробітники SpaceX отримали понад 600 травм на робочому місці, що пов’язано з нагальним прагненням компанії до колонізації Марса, повідомляє Reuters.

З цими інцидентами пов’язують амбітне бачення керівника SpaceX, спрямоване на швидкий прогрес в освоєнні космосу. Травми, про які повідомляється, варіюються від серйозних до таких, що призводять до інвалідності, включаючи порізи, рвані рани, переломи кісток, розтягнення зв’язок, травми голови з переломами черепа, ампутації кінцівок, травми очей і опіки.

Агентство Reuters зібрало свідчення колишніх і нинішніх співробітників SpaceX, які розкривають робоче середовище, позначене хаосом. Працівники, часто перевантажені та недостатньо підготовлені, були змушені йти на компроміс із фундаментальними заходами безпеки, щоб вкластися у стислі терміни. Цей сценарій частково пояснюється політикою компанії, про яку розповіли більше десятка колишніх працівників і старший менеджер, яка покладає відповідальність за безпеку на самих працівників. Ця політика в поєднанні з високими вимогами, які ставила перед собою компанія, призвела до значної кількості травм на робочому місці, про які повідомлялося.