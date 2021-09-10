Опубліковано порівняння дорогих і дешевих батарейок за терміном служби

В тесті взяло участь 288 батарейок AAA – по 24 батарейки кожного з восьми типів. Були куплені сольові батарейки – найдешевші, трохи дорожчі і шість лужних: найдорожчі Duracell Ultra, Energizer Max, Varta Longlife Power, GP Super, Lexman і найдешевші FLARX.





На момент першого тесту батареям було 5-10 місяців. Що цікаво, Energizer Max Plus протекла в коробці через місяць після покупки.

Нижче ви побачите результати вимірювання напруги:

Найбільш стабільними виявилися батарейки GP Super і Lexman. Далі автор протестував батарейки за допомогою аналізатора Олега Артамонова. Батареї розряджалися струмом 100 мА до 0.9 В.

Результати показані нижче, значення наведені в ват-годинах: