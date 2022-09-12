Hardnews
Apple підтвердила повну функціональність iPhone 14 в Росії та Білорусії
Apple назвала моделі, сертифіковані для роботи з мережами мобільних операторів у різних країнах. Росія там є.
У РФ, Вірменії, Білорусії, Казахстані та Киргизії будуть працювати наступні варіанти iPhone 14:
- iPhone 14: A2883
- iPhone 14 Plus: A2887
- iPhone 14 Pro: A2891
- iPhone 14 Pro Max: A2895
І це зовсім не означає, що інші iPhone 14 (наприклад, привезені зі США чи Японії) до РФ виявляться цеглою. Однак, користувачі можуть зіткнутися з деякими регіональними обмеженнями.
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