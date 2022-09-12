Apple підтвердила повну функціональність iPhone 14 в Росії та Білорусії

Apple назвала моделі, сертифіковані для роботи з мережами мобільних операторів у різних країнах. Росія там є.





У РФ, Вірменії, Білорусії, Казахстані та Киргизії будуть працювати наступні варіанти iPhone 14:

iPhone 14: A2883

iPhone 14 Plus: A2887

iPhone 14 Pro: A2891

iPhone 14 Pro Max: A2895

І це зовсім не означає, що інші iPhone 14 (наприклад, привезені зі США чи Японії) до РФ виявляться цеглою. Однак, користувачі можуть зіткнутися з деякими регіональними обмеженнями.