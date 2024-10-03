Розкрита собівартість iPhone 16 Pro Max

Собівартість iPhone 16 Pro Max розкрили аналітики агентства TD Cowen. Виготовлення iPhone 16 Pro Max обходиться Apple у більшу суму, ніж було у випадку з торішнім iPhone 15 Pro Max. Актуальний флагман має собівартість $485. У цю ціну входять компоненти, ціна збірки та пакування. Минулого року на флагман витрачали $453. Таким чином, приріст склав 7%.

Найдорожчі компоненти iPhone 16 Pro Max – це дисплей і модуль тильної камери. І те, і інше коштує по $80.

Вартість заліза списком: