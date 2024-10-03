Hardnews
Розкрита собівартість iPhone 16 Pro Max
Собівартість iPhone 16 Pro Max розкрили аналітики агентства TD Cowen. Виготовлення iPhone 16 Pro Max обходиться Apple у більшу суму, ніж було у випадку з торішнім iPhone 15 Pro Max. Актуальний флагман має собівартість $485. У цю ціну входять компоненти, ціна збірки та пакування. Минулого року на флагман витрачали $453. Таким чином, приріст склав 7%.
Найдорожчі компоненти iPhone 16 Pro Max – це дисплей і модуль тильної камери. І те, і інше коштує по $80.
Вартість заліза списком:
- Екран – $80.
- Оперативна пам’ять – $17.
- Накопичувач – $22.
- Процесор – $44.
- 5G-модем – $28.
- Система управління живленням – $17.
- Модулі Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, звук – $15.
- RF & PA – $29.
- Фронтальна камера – $20.
- Тильна камера – $80.
- Сенсори біометрії – $19.
- Батарея – $15.
- Друкована плата – $15.
- Основа корпусу – $19.
- Вміст коробки – $8.
- Вартість виготовлення – $57.
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