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Розкрита собівартість iPhone 16 Pro Max

GSMinfo03.10.2024
iPhone 16 Pro Max

Собівартість iPhone 16 Pro Max розкрили аналітики агентства TD Cowen. Виготовлення iPhone 16 Pro Max обходиться Apple у більшу суму, ніж було у випадку з торішнім iPhone 15 Pro Max. Актуальний флагман має собівартість $485. У цю ціну входять компоненти, ціна збірки та пакування. Минулого року на флагман витрачали $453. Таким чином, приріст склав 7%.

Найдорожчі компоненти iPhone 16 Pro Max – це дисплей і модуль тильної камери. І те, і інше коштує по $80.

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Вартість заліза списком:

  • Екран – $80.
  • Оперативна пам’ять – $17.
  • Накопичувач – $22.
  • Процесор – $44.
  • 5G-модем – $28.
  • Система управління живленням – $17.
  • Модулі Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, звук – $15.
  • RF & PA – $29.
  • Фронтальна камера – $20.
  • Тильна камера – $80.
  • Сенсори біометрії – $19.
  • Батарея – $15.
  • Друкована плата – $15.
  • Основа корпусу – $19.
  • Вміст коробки – $8.
  • Вартість виготовлення – $57.

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GSMinfo03.10.2024
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