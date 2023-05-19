Nvidia назвала рекомендоване розширення для GeForce RTX 4060 Ti

Компанія Nvidia сьогодні представила відеокарти GeForce RTX 4060 Ti та RTX 4060 , назвала ціни, і з невідомого залишилися лише точні дати початку продажів двох моделей із трьох. Однак на щось у матеріалах Nvidia тематичні ресурси звернули увагу далеко не одразу. Справа в тому, що на своєму сайті компанія прямо називає нові карти рішеннями для розширення Full HD.

Модель RTX 4060 Ti компанія називає 1080p performance champ, тобто чемпіон в даній роздільній здатності, а RTX 4060, на думку Nvidia, це high-performing 1080p card, тобто високопродуктивне, як для Full HD, рішення.

Усі опубліковані результати тестування новинок також стосуються виключно Full HD. При цьому, нагадаємо, RTX 4060 коштує всього 300 доларів , і до неї особливих питань з цього приводу немає, а ось RTX 4060 Ti 16GB коштує 500 доларів, і хоча додаткові 100 доларів обумовлені виключно подвоєним обсягом пам’яті, ціна залишається такою, якою вона є , І виходить, що за 500-доларову відеокарту сама Nvidia прямо позиціонує, як рішення лише для Full HD.

Також можна звернути увагу на деякі діаграми у надрах сайту Nvidia. Згідно з ними, RTX 4060 Ti швидше за RTX 3060 Ti на 15%, це без генерації кадрів, але це з урахуванням DLSS 3. RTX 4060, у свою чергу, випереджає попередницю на 20%. При цьому більшість тестів проведено з DLSS 3.