OnePlus Ace 2 Pro отримає 24 Гб ОЗП та зарядку на 150 Ват

Нова інформація про високошвидкісну зарядку майбутнього OnePlus Ace 2 Pro з’явилася у списку китайського сертифікаційного агентства 3C. Список підтверджує, що смартфон буде підтримувати швидкість зарядки до 150 Вт, завдяки адаптеру живлення з номером моделі VCBEJACH, який поставляється в комплекті. OnePlus Ace 2 Pro має той самий ідентифікатор PJA110, що і в попередніх оголошеннях.

Попередні списки Geekbench свідчать про те, що Ace 2 Pro буде оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2. Також передбачається, що пристрій матиме до 24 ГБ оперативної пам’яті і 1 ТБ постійної пам’яті. Чутки також натякають на 6,74-дюймовий вигнутий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1240 x 2772 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Акумулятор Ace 2 Pro, за прогнозами, матиме ємність 5 000 мАг. Щодо камери, то очікується, що вона матиме 50-Мп основний сенсор (IMX890), 8-Мп надширококутний об’єктив та 2-Мп макро-камеру. Хоча OnePlus офіційно не оголосила деталі запуску Ace 2 Pro, кількість списків, що з’явилися останнім часом, свідчить про те, що це може бути неминуче.