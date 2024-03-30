Фрагменти ракети Ілона Маска виставили на продаж

Уламки космічного корабля Starship компанії SpaceX з’явилися в продажу в інтернеті. Як пише Futurism, такі лоти знайшли на платформі eBay.

Фрагменти корабля – це керамічні плитки з тепловим екраном. Вони потрібні для охолодження Starship під час входження в атмосферу Землі. Плитки розкидані на півдні США і півночі Мексики після кількох невдалих спроб запуску корабля. І в перший, і вдруге він вибухнув.

Третю спробу SpaceX зробила в середині березня. Корабель уперше зміг дістатися орбіти, проте не зміг м’яко приводнитися в Індійському океані і вибухнув на фінальній стадії. Одну з плиток Starship вдалося знайти неподалік від випробувальних центрів SpaceX у Техасі. Також фрагменти знаходили там і після попередніх спроб запуску корабля.

Один із власників таких артефактів розповів, що повідомив про свою знахідку SpaceX. Компанія відповіла, що уламок можна відправити їм назад або залишити собі. Наразі одна з найбільших колекцій належить мисливцеві за скарбами Рону Паркеру. Ще в січні він розповів журналістам, що проїхав тисячі миль Мексикою і знайшов 120 цілих плиток, а також сотні фрагментів.

Деякі власники плиток вирішили підзаробити. Одну з них виставили за 7500 доларів. Іншу вдалося продати за 3395 доларів. Однак частина володарів безкоштовно ділиться фрагментами з ентузіастами, зокрема з дітьми, які цікавляться космосом.