Найкоротший день у році: як його провести, щоб притягнути до себе удачу, а не проблеми

21 грудня 2021 — найкоротший день у році і найдовша ніч. Такий день має назву — День зимового сонцестояння і він наділений певними магічними особливостями. Це не свято, і не значима дата, але астрологи запевняють, що ігнорувати цей день не потрібно. Мовляв, якщо знати, як поводитися, то можна притягнути до себе чимало удачі. Або навпаки, накликати біду. Розповідаємо, на що слід звернути увагу в цей день.





Д ень вважається особливим, адже збуваються всі бажання

В цей день важливо мати світлі думки, робити хороші справи, а ще відпускати всі образи і все погане, що затаїлося в душі.

Влаштуйте генеральне прибирання. Поскладайте речі, можливо позбудьтеся від зайвого мотлоху. Коли порядок в кімнаті, він настане і в житті. Загадуйте бажання. Ідеально, якщо ви знайдете трішки часу і складете справжню карту бажань. Вдумливо загадуйте те, що ви хотіли б і буде дуже багато шансів, що все збудеться. Прикрасьте дім до Нового року. Якщо ви ще не прикрасили ялинку, то сьогодні саме час. Можна погратися у гадалок. Дівчата дуже люблять ворожити на кохання. Зазвичай це безневинні гадання, які можна знайти в Інтернеті.

Чого робити не можна?

Щоб не накликати на себе біду, або як це модно сьогодні говорити — низькі вібрації, потрібно відмовитися від ряду дій.

Максимум спокою. Сьогодні не можна нервувати, не можна сваритись, влаштовувати скандалів, тощо. Повний дзен. Жодних гучних вечірок з алкоголем. Заваріть собі краще смачного чаю. Не скупіться, якщо хтось щось у вас просить. Буде просто чудово, якщо ви зможете віддати борги. Тоді у наступному році вас чекатиме справжнє фінансове благополуччя.

Приведіть в порядок себе і дім, наведіть лад в думках і Всесвіт точно наповнить ваше життя позитивною енергією.