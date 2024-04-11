Дуров назвав місячну аудиторію Telegram

Творець Telegram Павло Дуров оголосив про досягнення платформою позначки в 900 млн активних користувачів щомісяця.

Половина з них заходить у Telegram щодня. Згідно з дослідженням DataAI, месенджер посідає 6-те місце як за кількістю користувачів, так і за кількістю завантажень у світі.

Ба більше, у I кварталі 2024 року Telegram вийшов на позитивний грошовий потік і перебуває на шляху до отримання прибутку вже у 2024 році. Це зміцнює позиції месенджера як незалежної компанії, пріоритетом якої є користувачі.

“Засновуючи Telegram 12 років тому, ми вірили, що люди за своєю суттю розумні. Розумні люди завжди виберуть свободу і якість Telegram замість обмежень і посередності застарілих додатків. Здається, ми мали рацію”, – зазначив Павло Дуров.

“Ми завжди вірили у вас. Дякую, що ви теж вірите в нас”, – додав засновник Telegram.