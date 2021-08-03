Як зменшити швидкість розрядки батареї телефонів з MIUI 12 за допомогою теми – прості поради

Однією з особливостей прошивки MIUI 12 є її надзвичайна «ненажерливість» – батареї в таких телефонах розряджаються на порядок швидше, ніж на аналогічних «Андроїдах». Однак користувачі змогли знайти спосіб зменшити рівень споживання енергії ОС шляхом простої установки темної теми.





У чому причина і як зробити – інструкція

Причина подібного незвичайного ефекту криється в принципах роботи AMOLED і OLED екранів. Якщо на поверхні подібних екранів відображається чорний піксель, то матриця просто перестає його підживлювати енергією, відключаючи зовсім. Таким чином, якщо ви встановите темну (чорну) тему оформлення екрана, то 90% пікселів не потребуватимуть електроенергії, що сильно зменшить швидкість розрядки батареї.

Коли користувачі з’ясували цей фактор, то почали активно застосовувати темне оформлення на своїх смартфонах під MIUI 12. Така економія дозволяє активувати режим Always on Display, в результаті чого екран не затемнений і завжди демонструє те, що відбувається, проте швидкість розрядки при цьому не збільшується.

Варто зауважити, що розробники помітили цю тягу до темного, випустивши кілька відмінних чорних тем на вибір.

Today Black. Дана тема цікава тим, що в ній є додаткова настройка, яка дозволяє ще сильніше зменшити енергоспоживання смартфона. Візуально вона виконана в спрощеному стилі, проте іконки мініатюр зменшені в кілька разів, що сподобається не всім. Black Shark. Футуристична тема, виконана в темному стилі. Зроблена в стилі ігрового телефону Black Shark від Xiaomi, а своїм оформленням відсилає до культового кінофільму «Матриця». Soft Night. Також економічна тема, анімація якої практично відключена. Також оформлення вимикає частину анімацій самого телефону і прошивки, що позитивно позначається на батареї. Loner.Тут ви побачите мінімалізм, як він є – повністю чорний екран, прості значки, все зроблено зі смаком, але без надлишків.

Теми можна завантажити в офіційному магазині Xiaomi.