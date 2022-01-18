Народилась з ДЦП: 7-річна дівчина заробила $28 мільйонів на Youtube

Почувши слова «блоггер, що заробляє мільйони доларів на Ютубі», насамперед думаєш про якогось молодого хлопця, який знімає пранки/влоги/стріми за іграм, і орієнтований на таку ж молоду аудиторію. Справді, рейтинги за доходами складаються здебільшого з таких людей. Проте є винятки.





Наприклад – Настя Радзинська. Згідно з останнім рейтингом Forbes 7-річна дівчинка посідає 6 місце у світі серед найоплачуваніших зірок Ютуба із заробітком у 28 $ млн. Це топ-1 результат серед усіх жінок.

Хто така Настя Радзинська?

Майбутня супер-зірка дитячих відео народилася в Краснодарі в 2014 році у більш ніж забезпеченій сім’ї. Мама Насті тримала свій весільний салон, який, за її словами, приносив по $4000 на місяць. Батько мав будівельну фірму з 20 співробітниками.

При народженні через внутрішньоутробну травму дівчинці діагностували ДЦП — за прогнозами лікарів, вона навіть не мала ходити і говорити. Проте батьки не опустили руки та розпочали лікування, яке через кілька років круто змінило життя всієї родини.

Настя Радзинська – біографія ютуб блоггера

Одним із методів терапії була систематична робота на камеру — так дитина мала тренуватися взаємодіяти зі світом. Тому вже в 2015 році батьки продали свої бізнеси, і в січні 2016 року створили Ютуб-канал LikeNastya.

Для довідки: на той час дитячий сегмент Ютуба вже був непогано розвинений і вже існував окремий додаток YouTube Kids.

Спочатку основним контентом LikeNastya були розпакування іграшок. Канал швидко злетів — допомогла щира і відкрита поведінка Насті на камеру. Через півроку після запуску блогу він уже вийшов на пристойний дохід – до 300 доларів в день.

На цьому етапі сім’я вирішила відправитися в подорож Азією, в ході якого контент круто помінявся. Радзинські стали викладати ролики про те, як Настя ходить у парки розваг, вибирає вбрання, пробує місцеву їжу, катається на атракціонах.

Переїзд в Америку та зростання Ютуб кар’єри

Після завершення подорожі до Азії блог LikeNastya перетворився з аматорського на повноцінний бізнес. Ролики почали виходити щодня, до роботи над ними підключили фахівців із монтажу, музикантів для запису саундтреків, майстрів зі спецефектів, відповідальних за реквізит. Вже тоді створення 1 відео з Настею обходилося не менше ніж 1000-2000 $.

Однак у РФ з незвичайними речами були проблеми, тому наприкінці 2017 року сім’я перебирається в Америку і орендує великий будинок у Майамі.

Тоді ж бізнес розширився ще сильніше: у команді з’явилися юристи та посередники (мережа Yoola, яка працює з Юрієм Дудем, Івангаєм, Сашою Спілберг та іншими великими блогерами), які спілкувалися з рекламодавцями, модерували контент та вирішували конфлікти з платформою. А окрім розширення команди почали розвиватись і додаткові канали. Зараз їх 6 штук, на головному LikeNastya 86 мільйонів передплатників, а загалом за життям дівчинки стежить майже 200 млн людей.

За словами Ганни Радзинської — матері Насті — заробіток на Ютубі лише збоку здається чимось казковим та легким. Насправді це величезна праця, яка в сто разів складніша за будівельний і весільний бізнес. Більше того, в ньому не можна влаштовувати вихідні, бо відразу падає кількість переглядів та дохід.

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