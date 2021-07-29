З’явився новий спосіб грабежу через Viber. Тисячі українців вже обпеклися

Viber з його просто неймовірною кількістю користувачів продовжує залишатися улюбленою майданчиком для діяльності різного роду шахраїв. І недавно вони придумали новий спосіб розводити людей на гроші. Хоча «новий» тут – відносне поняття, адже принципи залишилися тими ж – зіграти не людській жадібності і необачності.





Шахраї масово розсилають повідомлення про розіграш, який нібито влаштовує сам розробник Viber. У повідомленні – посилання на сайт з розіграшем, на якому обіцяють приз – солідну суму в мільйон доларів. Після клацання по іконці месенджера перед потенційною жертвою відкривається вікно з нібито випадковим виграшем, сума варіюється в межах від 10 до 5000 доларів.

Після цього жертві пропонують поспілкуватися з адміністратором, але насправді діалог веде не жива людина, а робот. «Адміністратор» заявляє, що користувач може виграти ще кілька призів, і в процесі спілкування сума «виграшу» все збільшується. І ось, коли радісний переможець, потираючи ручки, вже збирається забрати належне, з’являється проблема.

Виграш в доларах, а внутрішні перекази в іноземній валюті між громадянами України заборонені. Але рішення, звичайно ж, є – потрібно просто конвертувати долари в гривні. Ось тільки обмін валюти не безкоштовний, і комісію пропонується оплатити переможцю. Далі перед користувачем виникає фішингова форма, в яку потрібно вбити дані карти для переказу. Ці дані йдуть шахраям, ті отримують доступ до карти і спокійно переводять всі наявні на рахунку гроші собі.

Щоб уберегтися, досить пам’ятати – безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Проходити по сумнівних посиланнях і вже тим більше вводити дані своєї карти на неперевіреному сайті – кращий спосіб розпрощатися з грошима назавжди. Будьте обачні самі і попередьте своїх близьких, щоб ті не попалися на вудку шахраїв.