S.T.A.L.K.E.R. 2 вже на фінальному етапі: розробники розповіли про свою роботу

Студія GSC Game World у бесіді з ресурсом Wccftech розповіла про фінальний етап розробки шутера від першої особи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl і розкрила інформацію про майбутні DLC. Зараз над грою працює команда з більш ніж 400 девелоперів.

Розробники заявили, що вивчили відгуки користувачів після показу гри на Gamescom 2023 і відтоді багато чого змінили. На фінальному етапі розробку доопрацювали систему штучного інтелекту A-Life 2.0 AI і поміняли систему діалогів (тепер бесіди відчуваються більш природними). Також багато часу приділили підвищенню продуктивності, щоб на консолі Xbox Series X гра йшла при стабільних 60 fps.

Microsoft допомагає GSC Game World, але корпорація не видає гру, тому сильного тиску на авторів не чинилося. Ба більше, Microsoft допомагає оптимізувати довгобуд. Просто зараз студія працює над версією для слабкої ігрової системи Xbox Series S. З нею все добре. Але стабільних 30 fps поки немає. На цьому етапі йдеться про 25 fps. Але простір для маневру ще є, тому в GSC впевнені, що впораються.

Проходження бойовика займе від 25 до 40 годин. Але, щоб побачити все, знадобиться в рази більше часу. У S.T.A.L.K.E.R. 2 три фінали. Після релізу додадуть підтримку модів. Про багатокористувацький режим говорити поки зарано.

Що стосується DLC, то спочатку автори випустять безкоштовні невеликі розширення. Великі сюжетні DLC плануються, але з’являться пізніше. Точних термінів у GSC Game World не називали.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заплановано на 20 листопада 2024 року для ПК, Xbox Series S і Xbox Series X.