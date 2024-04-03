Користувачів Windows 10 заставлять платити за оновлення

Хоча офіційна підтримка Windows 10 припиниться в жовтні 2025 року, Microsoft не залишить корпоративних користувачів без захисту.

Компанія представила програму платних оновлень безпеки, яка дасть змогу компаніям продовжити термін служби “десятки”.

Програма розрахована на три роки і коштуватиме $61 за кожен рік підтримки. Вона підійде тим, хто ще не готовий перейти на Windows 11, але хоче убезпечити свої системи.

Оновлення будуть накопичувальними, тобто міститимуть усі виправлення, випущені раніше. Приєднатися до програми можна на будь-якому етапі, але в цьому разі доведеться заплатити за всі пропущені періоди.

Microsoft підкреслює, що платні оновлення – це тимчасове рішення. Компанія рекомендує всім користувачам перейти на Windows 11, яка отримуватиме оновлення безпеки безкоштовно до 2028 року.