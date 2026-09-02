Запущено перший телеканал, де весь контент створений штучним інтелектом

Штучний інтелект отримав власний телевізійний канал. Компанія Fairground Entertainment запустила Fairground AI Creator TV — цілодобовий безкоштовний канал, програма якого повністю складається з відеоконтенту, створеного за допомогою генеративних моделей.

Проєкт працює у форматі FAST — Free Ad-Supported Streaming Television, тобто безкоштовного потокового телебачення з рекламою. Fairground називає його першим FAST-каналом, повністю присвяченим так званому AI Cinema.

На старті Fairground AI Creator TV став доступний у США та деяких інших країнах через великі платформи підключеного телебачення. Зокрема, канал з’явився в екосистемі Roku, а Fairground заявляла про запуск більш ніж на п’яти FAST- і CTV-платформах.

В ефірі є навіть власний прайм-тайм

Попри незвичайний спосіб виробництва контенту, Fairground намагається копіювати структуру традиційного телебачення.

Ефір працює 24 години на добу, має тематичні блоки, спеціальні програми та окремий прайм-тайм. Глядачам показують фантастику, драми, комедії, анімацію, документальні проєкти, true crime та короткометражні фільми.

До формування бібліотеки залучили понад 100 авторів і художників, які спеціалізуються на генеративному відео, а також близько 40 студій. Fairground повідомляла, що отримала тисячі заявок від творців, після чого відібрала матеріали для телевізійної сітки.

Важливо, що ШІ не вигадує всю програму телеканалу самостійно. За сюжетами, промптами, монтажем та відбором матеріалів стоять люди, тоді як генеративні інструменти використовуються безпосередньо для створення зображення, анімації, персонажів, голосів та інших елементів відео.

Реакція глядачів виявилася неоднозначною

Новий формат уже привернув увагу, але далеко не всі відгуки виявилися позитивними. Частина журналістів і глядачів називає програми Fairground типовим «AI slop» — масово створеним ШІ-контентом із дивними рухами персонажів, проблемами з фізикою, неприродними діалогами та непослідовними сюжетами.

Сам Fairground дивиться на проєкт інакше. Засновник компанії Колін Петрі-Норріс вважає, що генеративне відео поступово перетворюється на окрему форму кіно, а телевізійний канал дає незалежним авторам можливість вийти за межі TikTok, YouTube та інших соціальних платформ.

Незалежно від якості нинішніх програм Fairground AI Creator TV демонструє важливу зміну: створене ШІ відео вже переходить від коротких експериментальних роликів до повноцінної цілодобової телевізійної сітки. І якщо технологія продовжить швидко покращуватися, виробництво телевізійного контенту може стати одним із наступних великих ринків для генеративного ШІ.