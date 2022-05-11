Свіжі моделі: названо авто, які українці найчастіше приганяють по пільговому розмитненню

За час дії нульового розмитнення в Україні вторинний авторинок поповнився цілою низкою моделей, що не так давно зійшли з конвеєра. До вибору бажаючих придбати машину наразі безліч варіантів 2015-2021 років випуску за доволі демократичними цінами. Експерти порталу для автомобілістів Auto.ria склали рейтинг свіженьких б/в автівок, яких за безмитний місяць в Україну привезли найбільше.





На першому місці у добірці машин, ввезених на пільгових умовах, опинився Volkswagen Passat. Представників цієї моделі знаного німецького виробника за останній місяць в Україну пригнали аж 750 штук. Обійдеться вона покупцю орієнтовно у 15 900 доларів.

Другим за частотою перетину кордону став Nissan Rogue. Таких автівок без сплати податків ввезли трохи понад 560 штук. Середня вартість – 16 200 доларів.

На третій сходинці опинився Ford Fusion. В Україні лише за квітень цих американців побільшало на 450 одиниць. За екземпляр у хорошому стані на вторинному ринку просять близько 13 200 доларів.

Решта місць у рейтингу розподілилася наступним чином:

Ford Focus – 9600 дол, 450 шт.;

Hyundai Sonata – 12 700 дол, 390 шт.;

Volkswagen Jetta – 12 300 дол, 320 шт.;

Dodge Journey – 14 000 дол, 320 шт.;

Ford Escape – 15 300 дол, 300 шт.;

Volkswagen Golf – 13 500 дол, 290 шт.;

Skoda Octavia – 13 500 дол, 280 шт.;

Jeep Cherokee – 18 200 дол, 270 шт.;

Toyota Camry – 22 200 дол, 240 шт.;

Volkswagen Tiguan – 22 300 дол, 230 шт.;

Renault Megane – 12 100 дол, 210 шт.;

Jeep Compass – 15 600 дол, 200 шт.

Нагадаємо, що у владних колах зараз обговорюють скасування пільгових умов для ввезення автомобілів. У Раді нещодавно зареєстрували законопроект, одним з пунктів якого є повернення до сплати мита, акцизу та ПДВ за пригнані в Україну іномарки. Тож ціни на вторинному авторинку можуть незабаром піти в гору. Не здорожчають лише повнопривідні позашляховики до 2017 року випуску. Їх можна буже і далі завозити без сплати податків на потреби ЗСУ.