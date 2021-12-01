Стало відомо, як швидко «згорить» тисяча за вакцинацію, якщо її не витратити

Вже незабаром українці зможуть отримати грошову винагороду, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв за проходження повного курсу вакцинації. Наразі відомо, що бонусну 1000 грн. перерахують на віртуальну картку в додатку «Дія». Однак витратити «президентські гроші» можна буде лише на певний перелік послуг та протягом обмеженого часу.





Зарахування коштів на віртуальні картки вакцинованих українців стане можливим з 19 грудня. Щоб взяти участь в програмі, потрібно:

відкрити додаток «Дія» та клікнути на опцію «єПідтримка»;

пройти процедуру перевірки за певними критеріями;

відкрити віртуальну картку в онлайн-банку й отримати кошти.

«Тисячу Зеленського» можна буде витратити лише на конкретний перелік товарів чи послуг. Адже метою акції є не тільки підтримка громадян в складні часи пандемії, а й допомога місцевому бізнесу, який зазнає величезних збитків через карантинні обмеження.

Витратити віртуальну 1000 грн. можна буде на наступні товари та послуги:

абонемент до спортклубу чи фітнес-залу;

похід на концерт, у музей, театр або кіно;

подорожі по Україні потягом чи літаком.

Витратити тисячу з віртуального рахунку необхідно протягом 4 місяців. Інакше надана державою сума просто «згорить», а точніше – повернеться у державний бюджет.

Розраховуватися бонусною карткою українці зможуть лише в закладах та установах, що мають певний код МСС. Це 4-значний ідентифікатор, який використовується банками й визначає тип діяльності підприємства. Таким чином фінустанова, що обслуговує платіж, буде відсортовувати підприємства за видом надаваних послуг та не дозволить користувачам оплатити покупку, яка не входить у сформований владою перелік.

Жодної комісії за розрахунки віртуальною картою з українців не стягуватимуть. У Міністерстві цифрової трансформації запевнили, що усі платежі будуть обслуговувати лише найнадійніші банки країни з перевіреною системою безпеки.