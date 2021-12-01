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Стало відомо, як швидко «згорить» тисяча за вакцинацію, якщо її не витратити

Правила користування «бонусом» від Зеленського.

02.12.2021
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Вже незабаром українці зможуть отримати грошову винагороду, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв за проходження повного курсу вакцинації. Наразі відомо, що бонусну 1000 грн. перерахують на віртуальну картку в додатку «Дія». Однак витратити «президентські гроші» можна буде лише на певний перелік послуг та протягом обмеженого часу.


Зарахування коштів на віртуальні картки вакцинованих українців стане можливим з 19 грудня. Щоб взяти участь в програмі, потрібно:

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  • відкрити додаток «Дія» та клікнути на опцію «єПідтримка»;
  • пройти процедуру перевірки за певними критеріями;
  • відкрити віртуальну картку в онлайн-банку й отримати кошти.

«Тисячу Зеленського» можна буде витратити лише на конкретний перелік товарів чи послуг. Адже метою акції є не тільки підтримка громадян в складні часи пандемії, а й допомога місцевому бізнесу, який зазнає величезних збитків через карантинні обмеження.

Витратити віртуальну 1000 грн. можна буде на наступні товари та послуги:

  • абонемент до спортклубу чи фітнес-залу;
  • похід на концерт, у музей, театр або кіно;
  • подорожі по Україні потягом чи літаком.

Витратити тисячу з віртуального рахунку необхідно протягом 4 місяців. Інакше надана державою сума просто «згорить», а точніше – повернеться у державний бюджет.

Розраховуватися бонусною карткою українці зможуть лише в закладах та установах, що мають певний код МСС. Це 4-значний ідентифікатор, який використовується банками й визначає тип діяльності підприємства. Таким чином фінустанова, що обслуговує платіж, буде відсортовувати підприємства за видом надаваних послуг та не дозволить користувачам оплатити покупку, яка не входить у сформований владою перелік.

Жодної комісії за розрахунки віртуальною картою з українців не стягуватимуть. У Міністерстві цифрової трансформації запевнили, що усі платежі будуть обслуговувати лише найнадійніші банки країни з перевіреною системою безпеки.

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02.12.2021
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