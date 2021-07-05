Поболеть не получится: в Украине стремительно подорожают лекарства в аптеках

В Украине в этом году возникла неутешительная тенденция к махинациям с ценами на медпрепараты. Госпродпотребслужба на последних проверках обнаружила немало нарушений, связанных с ценообразованием. Около 70% аптек так или иначе избегали официальных правил наценки на лекарства. В некоторых из них стоимость препаратов искусственно поднимали чуть ли не втрое.





Где самые большие наценки на лекарства

По словам контролеров государственной службы, большинство проверенных ими аптек игнорирует правила предельных наценок, и спекулирует лекарствами из Национального перечня основных лекарственных средств. В этот список включено более 400 базовых препаратов, таких как Парацетамол, Аспирин, Лоратадин и другие.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, на товары из данного списка запрещено наценивать больше установленного процента. Обычно к их цене разрешается добавлять не более 10-25%, в зависимости от стоимости препарата. Но продавцы повально не соблюдают это правило.

Особенно часто сейчас спекулируют противоэпидемическими препаратами, цены на которые не разрешается изменять без декларирования.

Больше всего ценовых нарушений в аптеках пока было обнаружено Госпродпотребслужбой во Львовской, Полтавской и Винницкой областях. Там проверки проводились в основном в связи с полученными от потребителей жалобами. Но всех превзошла одна из аптек на Киевщине. Там к цене препарата вместо предусмотренных законом 10% прибавили аж 310%.

Стоит ли обвинять врачей

Многие аптечные сети с целью увеличения выручки часто предлагают клиентам лекарства, не входящие в государственный список. Ведь на такие препараты цену можно поднимать без ограничений. Человеку просто говорят, что препарат, который он просит, закончился, и продают дорогую альтернативу.

Нередко к таким проделкам привлекают врачей, которые, в рамках сотрудничества с аптекой или производителем, выписывают пациенту конкретный препарат. Здесь уже все зависит от добросовестности врача. Обычно квалифицированный специалист предложит несколько вариантов препаратов с одним и тем же действующим веществом.

Когда и какие лекарства могут подорожать

Наряду с фальсификациями и фейковых наценками, большую роль играет и так называемое сезонное подорожание медпрепаратов. В частности летом можно заметить рост стоимости диуретиков и противогельминтных лекарств. Осенью часто дорожают препараты для профилактики простудных заболеваний. Противовирусные лекарства больше всего стоят зимой и весной.

Массового же подорожания всех аптечных препаратов следует ожидать через 3-6 месяцев. Ведь в связи с ожидаемой инфляцией в Украине подорожают почти все группы товаров.