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Євро падає, а Злотий росте: курс валют на 12 травня

11.05.2022
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Курс Євро продовжує плавати в Україні. Після вчорашнього зростання, європейська валюта 12 травня дещо втратить в ціні. На четвер Національний банк України встановив її вартість на рівні 30 гривень та 85 копійок. В порівнянні з середою Євро просіло на 2 копійки.


А ось польський Злотий продовжує рости.12 травня він здорожчає на 2 копійки і буде коштувати 6 гривень та 62 копійки. Румунський лей ж навпаки втратив в ціні 1 копійку і коштуватиме 6 гривень та 23 копійки.

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Американський долар продовжує фіксуватись на ціні 29 гривень та 25 копійок. Його ціна залишається з такою з початку війни.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 12 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,5208
AZN1Азербайджанський манат17,2585
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,7768
KRW100Вона2,2939
HKD1Гонконгівський долар3,7268
DKK1Данська крона4,1482
USD1Долар США29,2549
EUR1Євро30,8537
EGP1Єгипетський фунт1,5915
JPY10Єна2,2541
PLN1Злотий6,6231
INR10Індійська рупія3,7857
CAD1Канадський долар22,5706
HRK1Куна4,0937
MXN1Мексиканське песо1,4439
MDL1Молдовський лей1,5539
ILS1Новий ізраїльський шекель8,5443
NZD1Новозеландський долар18,5549
NOK1Норвезька крона3,0311
ZAR1Ренд1,8241
RUB10Російський рубль4,2775
RON1Румунський лей6,2365
IDR1000Рупія2,0097
SGD1Сінгапурський долар21,112
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)39,1926
KZT100Теньге6,6371
TRY1Турецька ліра1,9072
HUF100Форинт8,1288
GBP1Фунт стерлінгів36,1474
CZK1Чеська крона1,2167
SEK1Шведська крона2,9282
CHF1Швейцарський франк29,5549
CNY1Юань Женьміньбі4,3548

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11.05.2022
1 хвилина на прочитання
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