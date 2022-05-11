Євро падає, а Злотий росте: курс валют на 12 травня

Курс Євро продовжує плавати в Україні. Після вчорашнього зростання, європейська валюта 12 травня дещо втратить в ціні. На четвер Національний банк України встановив її вартість на рівні 30 гривень та 85 копійок. В порівнянні з середою Євро просіло на 2 копійки.





А ось польський Злотий продовжує рости.12 травня він здорожчає на 2 копійки і буде коштувати 6 гривень та 62 копійки. Румунський лей ж навпаки втратив в ціні 1 копійку і коштуватиме 6 гривень та 23 копійки.

Американський долар продовжує фіксуватись на ціні 29 гривень та 25 копійок. Його ціна залишається з такою з початку війни.