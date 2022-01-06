Стало відомо, українці яких професій втратять роботу вже через декілька років

Український ринок праці постійно трансформується. Технологічний прогрес вже знищив цілу низку спеціальностей, представників яких можна замінити машинами чи штучним інтелектом. Тож обираючи професію варто добре подумати, щоб за кілка років не залишитися біля розбитого корита.





Які професії втрачають актуальність?

Протягом наступних кількох років стрімко впаде попит на спеціалістів, яких найлегше замінити комп’ютерами. Зокрема до 2030 року зменшиться кількість робочих місць для офісного персоналу та представників сфери торгівлі.

Під скорочення потраплять:

адміністратори;

секретарі;

спеціалісти з набору тексту;

працівники поліграфій;

бугалтери та економісти;

ріелтори;

касири та вуличні торговці;

менеджери з продажу;

телефоні оператори;

паркувальники;

майстри з ремонту взуття.

Такі професії вважатимуться застарілими вже через кілька років, а спеціалістам доведеться перевчатися та змінювати сферу діяльності.

На кого вчитися, щоб не залишитись без роботи?

Однією з найперспективніших галузей найближчого десятиліття стане охорона здоров’я. Тенденція до збільшення попиту на спеціалістів цього напрямку з’явилася ще до початку пандемії коронавірусу. Зараз же з 20 професії, на які попит зростає шаленими темпами, 9 безпосередньо пов’язані із медициною.

Ще однією топовою сферою діяльності буде комп’ютерна галузь. Попит на програмних розробників різних профілів зростає з кожним днем. Особливо популярними зараз є напрямки ІТ-безпеки та автоматизації виробництва.

Не менш перспективною можна назвати й сферу послуг. Зокрема процвітатиме туризм та розважальний бізнес. Така тенденція стане логічним наслідком пандемії й карантинних обмежень. Як тільки люди знову отримають можливість нормально відпочивати та подорожувати, почнеться справжній туристичний бум.

Серед найпопулярніших професій майбутнього також няні й доглядальники, що опікуються літніми людьми. Попит на такі послуги спровокує старіння нації. Позатим активно розвиватиметься зелена енергетика та усі суміжні із нею спеціальності.