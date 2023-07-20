В “Укренерго” назвали граничну температуру, яку українці можуть виставляти на кондиціонерах

В умовах сильної спеки енергетики звертаються до громадян України з проханням обмежити використання кондиціонерів, якщо це можливо, або, принаймні, налаштувати системи охолодження на температуру не нижче 23 градусів. Таке прохання пов’язане з підвищеним споживанням електроенергії в країні через спеку.

“Укренерго”, відповідальна компанія, визнає, що при температурі понад 30 градусів в Україні важко обійтися без кондиціонерів. Однак вони закликають громадян з 16:00 до 23:00 помірковано користуватися іншими високоенергетичними приладами.

У компанії зазначають, що через масштабні пошкодження та постійні ремонти в енергосистемі залишилося менше справних блоків, ніж у довоєнні роки. Тому українців закликають

Підтримувати температуру кондиціонерів на рівні 23 градусів або вище,

Уникати використання енергоємних приладів (таких як електроплити, праски, пилососи) одночасно з кондиціонером, щоб запобігти перевантаженню системи,

Відкладіть використання бойлерів, пральних і посудомийних машин до нічного часу.

Водночас, 17 липня на одній з українських атомних електростанцій було відремонтовано енергоблок на три дні раніше запланованого терміну, що додало 1 000 МВт потужності в національну енергосистему. Однак ця додаткова потужність була нівельована підвищеним попитом на електроенергію через спеку.