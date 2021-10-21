Новини

Кому брехатимуть прямо в очі, а на кого чекає випробування: гороскоп на четвер, 21 жовтня

21.10.2021
1 хвилина на прочитання
Гороскоп

З цього четверга в силу вступає період регресного Місяця. На нас впливає складна і небезпечна 15-а місячна доба. Вона переповнена страхами, провокаціями і невгамовними енергіями. Період особливої ​​обережності триватиме до пізнього вечора, а потім настануть сприятлива 16-е місячна доба, і до її приходу вести себе треба дуже спокійно і терпляче.


Гороскоп на 21 жовтня для Овнів

Зараз не час з’ясовувати стосунки і піднімати питання на принципову висоту.

Новини по темі

Гороскоп на 21 жовтня для Тельців

Не піддавайтеся амбіціям і бажанням настояти на своєму – прислухайтеся до оточуючих.

Гороскоп на 21 жовтня для Близнюків

“Не такий страшний чорт, як його малюють”, і цей день ви теж можете пережити спокійно.

Гороскоп на 21 жовтня для Раків

Будьте уважні і дуже обережні – це день всіляких випробовувань, брехні і небезпечних ілюзій.

Гороскоп на 21 жовтня для Левів

У вас в цей період є суперміссіі. Постарайтеся не випустити з уваги важливі моменти і підказки.

Гороскоп на 21 жовтня для Дів

Вам необхідно влаштувати собі день відпочинку і перемир’я – це допоможе вам йти далі.

Гороскоп на 21 жовтня для Терезів

Якщо не брати тривоги цього дня близько до серця, то вони зникнуть разом з ним.

Гороскоп на 21 жовтня для Скорпіонів

Розмірений плин життя почнеться тільки ввечері, а до цього пристрасті будуть кипіти.

Гороскоп на 21 жовтня для Стрільців

15-у місячну добу треба просто перечекати і перетерпіти, а попереду – світла смуга.

Гороскоп на 21 жовтня для Козерогів

Для вас цей день буде ні поганим, ні хорошим – ви зможете ухилитися від його небезпек.

Гороскоп на 21 жовтня для Водоліїв

Вас чекає непросте випробування. Але якщо проявляти гнучкість, все уляжеться.

Гороскоп на 21 жовтня для Риб

Спокушання і спокуси вам будуть не страшні, якщо ви не будете надто довірливі.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


21.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Як сьогодні можна відкрити кредит на ім’я незнайомця – розповідає кіберполіції

21.10.2021

Как сегодня можно открыть кредит на имя незнакомца – рассказывает киберполиция

21.10.2021

Відомий стільниковий оператор перестане працювати по всій Україні, крім однієї області

21.10.2021

Известный сотовый оператор перестанет работать по всей Украине, кроме одной области

21.10.2021
Back to top button