Кому брехатимуть прямо в очі, а на кого чекає випробування: гороскоп на четвер, 21 жовтня
З цього четверга в силу вступає період регресного Місяця. На нас впливає складна і небезпечна 15-а місячна доба. Вона переповнена страхами, провокаціями і невгамовними енергіями. Період особливої обережності триватиме до пізнього вечора, а потім настануть сприятлива 16-е місячна доба, і до її приходу вести себе треба дуже спокійно і терпляче.
Гороскоп на 21 жовтня для Овнів
Зараз не час з’ясовувати стосунки і піднімати питання на принципову висоту.
Гороскоп на 21 жовтня для Тельців
Не піддавайтеся амбіціям і бажанням настояти на своєму – прислухайтеся до оточуючих.
Гороскоп на 21 жовтня для Близнюків
“Не такий страшний чорт, як його малюють”, і цей день ви теж можете пережити спокійно.
Гороскоп на 21 жовтня для Раків
Будьте уважні і дуже обережні – це день всіляких випробовувань, брехні і небезпечних ілюзій.
Гороскоп на 21 жовтня для Левів
У вас в цей період є суперміссіі. Постарайтеся не випустити з уваги важливі моменти і підказки.
Гороскоп на 21 жовтня для Дів
Вам необхідно влаштувати собі день відпочинку і перемир’я – це допоможе вам йти далі.
Гороскоп на 21 жовтня для Терезів
Якщо не брати тривоги цього дня близько до серця, то вони зникнуть разом з ним.
Гороскоп на 21 жовтня для Скорпіонів
Розмірений плин життя почнеться тільки ввечері, а до цього пристрасті будуть кипіти.
Гороскоп на 21 жовтня для Стрільців
15-у місячну добу треба просто перечекати і перетерпіти, а попереду – світла смуга.
Гороскоп на 21 жовтня для Козерогів
Для вас цей день буде ні поганим, ні хорошим – ви зможете ухилитися від його небезпек.
Гороскоп на 21 жовтня для Водоліїв
Вас чекає непросте випробування. Але якщо проявляти гнучкість, все уляжеться.
Гороскоп на 21 жовтня для Риб
Спокушання і спокуси вам будуть не страшні, якщо ви не будете надто довірливі.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter