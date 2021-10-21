Кому брехатимуть прямо в очі, а на кого чекає випробування: гороскоп на четвер, 21 жовтня

З цього четверга в силу вступає період регресного Місяця. На нас впливає складна і небезпечна 15-а місячна доба. Вона переповнена страхами, провокаціями і невгамовними енергіями. Період особливої ​​обережності триватиме до пізнього вечора, а потім настануть сприятлива 16-е місячна доба, і до її приходу вести себе треба дуже спокійно і терпляче.





Гороскоп на 21 жовтня для Овнів

Зараз не час з’ясовувати стосунки і піднімати питання на принципову висоту.

Гороскоп на 21 жовтня для Тельців

Не піддавайтеся амбіціям і бажанням настояти на своєму – прислухайтеся до оточуючих.

Гороскоп на 21 жовтня для Близнюків

“Не такий страшний чорт, як його малюють”, і цей день ви теж можете пережити спокійно.

Гороскоп на 21 жовтня для Раків

Будьте уважні і дуже обережні – це день всіляких випробовувань, брехні і небезпечних ілюзій.

Гороскоп на 21 жовтня для Левів

У вас в цей період є суперміссіі. Постарайтеся не випустити з уваги важливі моменти і підказки.

Гороскоп на 21 жовтня для Дів

Вам необхідно влаштувати собі день відпочинку і перемир’я – це допоможе вам йти далі.

Гороскоп на 21 жовтня для Терезів

Якщо не брати тривоги цього дня близько до серця, то вони зникнуть разом з ним.

Гороскоп на 21 жовтня для Скорпіонів

Розмірений плин життя почнеться тільки ввечері, а до цього пристрасті будуть кипіти.

Гороскоп на 21 жовтня для Стрільців

15-у місячну добу треба просто перечекати і перетерпіти, а попереду – світла смуга.

Гороскоп на 21 жовтня для Козерогів

Для вас цей день буде ні поганим, ні хорошим – ви зможете ухилитися від його небезпек.

Гороскоп на 21 жовтня для Водоліїв

Вас чекає непросте випробування. Але якщо проявляти гнучкість, все уляжеться.

Гороскоп на 21 жовтня для Риб

Спокушання і спокуси вам будуть не страшні, якщо ви не будете надто довірливі.