З ПриватБанку зникли долари: чому клієнти не можуть придбати валюту

Клієнти державного ПриватБанку почали скаржитися на відсутність доларів у касах фінустанови. Неможливо не те що купити, а навіть зняти власні кошти з доларової карти. Адже через відсутність готівки банк просто відмінив ці операції.





Як зазначив прес-секретар Привату Олег Серга, причиною дефіциту доларів став шалений попит на них з боку клієнтів. За його словами, у серпні кількість запитів на придбання валюти зросла одразу в кілька разів. Причому більшість клієнтів цікавилася саме доларами, а не євро. У зв’язку з цим всі наявні запаси готівкового долара швидко закінчилися.

Ще однією причиною дефіциту валюти є складнощі з її доставкою. Раніше долари в Україну потрапляли літаками. Та зараз повітряний простір закритий, тож завозити валюту доводиться наземним транспортом. А це займає набагато більше часу.

Проблема з придбанням та зняттям готівки в іноземній валюті зараз виникає в багатьох регіонах України. Адже перевезти долари через кордон – це лише половина справи. Їх ще потрібно розвести по всій території країни. А це насправді не так вже й легко, зокрема в регіонах, що знаходяться поблизу лінії фронту та окупованих міст.

Та не зважаючи на існуючі складнощі, Олег Серга пообіцяв, що ПриватБанку в найкоротші терміни вирішать це питання. Він розповів, що правління банку вже мало можливість поспілкуватися на цю тему з НБУ. А 7 вересня була проведена фінансосова операція, яка допоможе Привату забезпечити своїх клієнтів достатньою кількістю доларової готівки.

Прес-секретар державного банку запевнив, вже за кілька днів клієнти знову зможуть купувати долари та знімати готівку зі своїх валютних карток. При цьому українцям варто пам’ятати, що перед знаттям великої суми доларів чи євро, їм потрібно заздалегідь попередити про це свій банк.