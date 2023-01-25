Не лише субсидія: деяким українцям будуть щомісяця давати по 900 грн на сплату комуналки

Українцям, що надали притулок внутрішньо переміщеним особам (ВПО) частково компенсують витрати на комунальні послуги. Сума такої компенсації на опалювальний сезон 2022/2023 вже встановлена. Громадянам що поселили у себе двох ВПО, будуть виплачувати майже по 900 грн на місяць.

Право отримувати компенсацію за надання притулку внутрішнім переселенцям передбачає закон України, що діє під час воєнного стану. Однак отримати гроші на сплату комуналки зможе далеко не кожен громадянин, в помешканні якого зараз проживають ВПО.

Щоб отримати компенсацію, потрібно задовольняти таким умовам:

бути законним власником житла;

бути повнолітнім (старшим за 18 років);

не мати боргів за послуги ЖКГ;

безкоштовно поселити у себе внутрішньо переміщених осіб;

зареєструвати цих переселенців у своєму житлі.

Як оформити компенсацію?

Для оформлення компенсації за переселенців, які проживають у вашій оселі, перш за все потрібно звернутися до органів місцевого самоуправління. Інший спосіб – онлайн-реєстрація на сайті програми «Прихисток» за посиланням: prykhystok.gov.ua.

Зареєструвавшись як особа, що безкоштовно прихистила ВПО, доведеться щомісяця оновлювати дані переселенців, що у вас проживають. Робити це необхідно у період з 1 до 5 числа кожного місяця, повторно вказуючи дані кожного переселенця та строк його перебування у вашій домівці.

Компенсацію власникам житла будуть перераховувати до 20 числа місяця. Її сума залежатиме від кількості ВПО, яких прихистив українець, а також терміну їх проживання. На станом на сьогодні відшкодування за одного переселенця складає 14,77 грн за одну добу.

Варто зазначити, що гроші, які власнику житла сплачують у вигляді такої компенсації, не вважаються його особистим доходом. Тобто українець, який має субсидію, не ризикує позбутися її через ВПО, яким він, керуючись власною добротою, надав цілком безкоштовний притулок у своїй домівці.