Квіти на мільйон: які рослини приносять своїм власниках успіх і багатство

Квіти в домі тішать око своєю красою та насичують повітря п’янкими ароматами. Але мало кому відомо, що деякі квітучі рослини можуть принести своєму власнику фінансовий успіх. Під час їх цвітіння в домі оживає грошова енергія, яка стимулює до професійного розвитку за збільшення доходів.





Орхідея

Красу та тендітність цієї квітки важко не помітити. Однак її потужна грошова енергія, хоч і невидима оку, здатна зробити свого власника справжнім мільйонером. Під час цвітіння орхідея впливає на людей, стимулюючи їх до розумової та фізичної активності. Саме тому її не радять розміщувати у спальні.

Ці нейомовірні рослини спонукають людей прагнути до нових і нових висот, розвивати свої професійні якості та збільшувати доходи. У власників орхідей ідеально налагоджений грошовий потік. В оточенні цих рослин скрута їм точно не загрожує.

Цикламен

Ця квітка ставиться до своїх власників так само, як вони до неї. Якщо цикламен доглянутий та оточений турботою – віддячить неабияким фінансовим успіхом. Та коли про нього забувають і зовсім не поливають – стає справжнісіньким енергетичним вампіром. Від здатен висмоктати зі свого власника бажання працювати, досягати нових вершин і знищити його грошовий потенціал. Тож якщо вже ви завели цю рослину, краще її не злити. Інакще можна гірко поплатитися за свою неуважність.

Герань

Герань не даремно називають джерелом грошової енергії. Вона створює навколо свого власника ауру процвітання і налаштовує його на правильну фінансову хвилю. Якщо у домі завести кілька таких рослин, можна не сумніватися, що грошові справи родини незабаром підуть у гору. Щоправда герань має дуже особливий запах, так би мовити «на любителя». Але заради такого ефекту можна і потерпіти.